¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Con el triunfo de Fuerza Patria asegurado, Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza

Cerraron los comicios y crece la expectativa por conocer los resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires. Rige hasta las 21 la prohibición de difundir datos de boca de urna y encuestas de opinión.

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 20:25

Cerraron los comicios y crece la expectativa por conocer los resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires. Rige hasta las 21 la prohibición de difundir datos de boca de urna y encuestas de opinión.