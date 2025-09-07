Petrecca fue electo senador: Asumirá su cuñado como nuevo intendente de Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, primer candidato a senador provincial por Somos, alcanzó el 19% de los votos y logró acceder a una banca en el Senado provincial, convirtiéndose en un caso único de nepotismo en la historia de Junín.

De esta manera, dejará en el cargo de intendente a su cuñado, Juan Fiorini, actual presidente del Concejo Deliberante de la ciudad.

Cabe resaltar que esta "maniobra" ya venía siendo adelantada por este medio desde hace más de dos años, cuando Fiorini, con aún más de dos años y medios de mandato como concejal por delante, renunció para ser nuevamente candidato a concejal en las elecciones de 2023. De esa manera, logró ser el "sucesor" de Petrecca al mando de los destinos de Junín.