Axel Kicillof, tras la victoria: "Con la boleta, le pusimos un freno al gobierno de Milei"

Fuerza Patria se impuso con contundencia en las elecciones bonaerenses de este 7 de septiembre. Ganó en seis de ocho secciones electorales, en casi 100 distritos y de esta manera el peronismo engrosó su número de diputados y senadores en la Legislatura bonaerense.



Luego de las palabras de Javier Milei en el bunker de La Libertad Avanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló ante una multitud que dijo presente en el Hotel Grand Brizzo de La Plata, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, candidatos a legisladores y otros dirigentes bonaerenses de renombre de todos los espacios políticos que componen Fuerza Patria.



Previo a las palabras del gobernador, llegó el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a la militancia presente en La Plata: “Me imagino que muy felices como también lo estoy yo. Quiero enviar un saludo al pueblo de la provincia de Buenos Aires que participaron en esta jornada realmente histórica en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”.







“Espero sinceramente que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la manera que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar el pueblo de la provincia”, añadió CFK.



Allí añadió: “Quiero felicitar a cada candidato de Fuerza Patria y a quienes fiscalizaron en toda la jornada. También a todos los intendentes e intendentas, a Axel, a Sergio, a Juan, y también a Máximo que me está acompañando en San José 1111. Este es un triunfo que me llena de orgullo, pero también una gran responsabilidad. Por los destinos de esta patria que tanto amamos”, cerró CFK.



Tras las estrofas del himno, llegó el discurso de Kicillof. Primero se volvió a escuchar el grito de la militancia “es para Axel la conducción”. Allí expresó: “Compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de La Plata y el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Empiezo con los agradecimientos, primero a los millones de bonaerenses que participaron de la elección. Segundo a quienes vencieron los ataques y salieron a la cancha y salieron a las calles a pelear esta elección. A los candidatos y candidatas de todas las fuerzas, pero particularmente los candidatos seccionales y distritales de Fuerza Patria. Protagonizaron una elección histórica. A los intendentes e intendentas del peronismo que defendieron a los municipios, a las provincias y a nuestra gente. Muchas gracias”.



“A los que permitieron escuchar con sabiduría y generosidad lo que pe´dia nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que llevó a una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires. Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada y que tendría que estar en este escenario”, añadió.







Allí añadió: “También a los dirigentes sindicales que hoy nos acompañan y a los candidatos que van a estar en la elección de octubre: Jorge Taiana, Juan Grabois, Jimena López. Y también a los que, contra todos los pronósticos, y contra los aboneros de siempre, pudieron hacer una de las elecciones más pacíficas y más limpias de la historia de la provincia.



Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes, sin ninguna denuncia. Gracias Carli Bianco, gracias Javier Alonso, gracias a la Junta Electoral, a la policía de la Provincia y a las fuerzas Federales”.







Acto seguido, sentenció: “Después a todos los que hoy pueblan este acto y este evento. Esto no es un bunker, esto es una fiesta popular. Muchas gracias. Por último y más personal, a mi familia, a Soledad, a León, a Andi, porque me bancaron y por todo el amor”.



“Milei. Me sale de adentro. Que bueno, que hermoso, que alegría estar acá en La Plata y en frente del Teatro Argentino, recuperamos La Plata y ganamos la Octava sección. Gracias Julio Alak. Se muy bien que estamos en una etapa donde nuestro pueblo la está pasando mal. Pero la verdad es que permitannos disfrutar este intervalo de esta alegría reparadora y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta le veníamos a poner un freno al gobierno de Milei y acá estamos”, añadió el Gobernador.







A su vez, añadió: “En esta etapa, tan compleja y difícil, hay un gobierno nacional de esta orientación tan bizarra. Pero al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires se gobierna de una manera y de una concepción tan distinta y tan diferente a lo que pasa en la nación. Dijimos al iniciar esta etapa que la provincia de Buenos Aires iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo. Habíamos ganado las PASO, las generales. En la provincia ganamos el balotaje. No era una idea propia, era un mandato cuidar la salud, la educación, seguir la obra pública, cuidar el trabajo. Por eso, hoy, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos. Quiero agradecer al gabinete, a todo el gobierno, a los intendentes que se plantaron, que nunca se agacharon, que nunca se resistieron”.



“Nos quitaron los recursos, doce billones de pesos nos arrebató el gobierno nacional. nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, con maltrato, nos dedicamos a trabajar por la provincia. Pero dijimos también que veníamos a demostrar que había otro camino posible. Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país, y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos”, enfatizó contra el gobierno.



Allí le habló al electorado: “Las urnas hoy dejaron un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, no tenemos que exagerar. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, las urnas le explicaron que no se le pueden pegar a los jubilados. Las urnas, con trece puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Milei, las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la ciencia, ni la educación, ni las universidades, ni la cultura en Argentina. Le dijeron que no se pueden quitar los recursos que le corresponden a las provincias”.







También habló para adentro de Fuerza Patria: “Reflexionabamos hoy con compañeros, no podemos tomar este triunfo con soberbia. Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno. Lo que quiero decir, es que ganamos, pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo. le ganamos gobernando la provincia y los municipios a favor del pueblo y vamos a seguir gobernando solamente a favor del pueblo”.



“Llegamos hasta acá acompañando a los sectores que resisten y los que luchan y los vamos a seguir acompañando. Llegamos hasta acá y ganamos recorriendo, estando cerca en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Así vamos a seguir gobernando la provincia, recorriendo, acompañando y escuchando. Llegamos hasta acá y ganamos sin usar el discurso de odio. Miren, cuando uno tiene razón, no hace falta ni insultar ni faltar el respeto ni gritar a nadie. Las urnas hablaron y sobre todo llegamos hasta acá y ganamos sin estafar a nadie”, aseguró.



Luego dijo: “Milei, el pueblo te dio una orden. No podes gobernar para los de afuera y para los que más tiene. Escuchá al pueblo y goberná para el pueblo. Eso te pidieron las urnas, eso te pedimos nosotros. Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos, como autoridad de la provincia que habita el 40% de los argentinos, espero mañana el llamado. Tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar y ponerte de acuerdo”.

Nota infocielo