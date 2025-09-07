Corte de boleta y ¿castigo por dejar la intendencia?: Agustina de Miguel sacó más votos que Petrecca

Los resultados electorales determinaron que el actual intendente de Junín, Pablo Petrecca, asumirá como senador provincial a partir del 10 de diciembre próximo. en su reemplazo asumirá su cuñado, Juan Fiorini.

Este inédito hecho político, donde un jefe comunal deja en el cargo a un familiar directo, no fue bien visto en las urnas. Porque no sólo Petrecca no pudo "arrastrar" votantes de otros partidos, sino que hubo juninenses que lo cortaron de boleta de Somos, por lo que la primera candidata, Agustina de miguel, obtuvo más votos que Petrecca.

Este "castigo" del electorado juninense es producto de la decisión del jefe comunal de abandonar el municipio a mitad de su mandato, con el objetivo de dejar a su cuñado en el cargo.