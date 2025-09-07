Junín elige concejales y consejeros escolares: Todos los candidatos

Este domingo, más de 14 millones de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones que renovarán la mitad de ambas cámaras en la Legislatura y elegirán concejales y consejeros escolares en los municipios.

82.981 juninenses están habilitados para ejercer el derecho a voto. La expectativa está puesta enq ué porcentaje de juninenses irá a votar este dmingo.

Todos los candidatos

ALIANZA FUERZA PATRIA

Concejales titulares: Gastón Fernando “Turi” Burgos, María Clara Bozzano, Flavio Bojko, Laura Tejo, Federico Villafañe, Natalia Barco Martínez, Sebastián Miraglia, Andrea Acerbo, Carlos Daniel Sosa, Ana Fay.

Concejales suplentes: Fabrizio Alejo Peratta, Laura Castillo, Hristo Deglaue, María Romina Sofía, Mario Scévola, Alicia Becerra.

Consejeros escolares titulares: Cecilia Paolizzi, Lucio Monserrat Miranda, Yamila Navarro.

Consejeros escolares suplentes: Nelson Tomás Ciampagna, Karen Zeni.

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES

Concejales titulares: Agustina De Miguel, Manuel Llovet, Agostina Larocca Tamburri, Leandro Mario Salvucci, Marlene De Carlo, Mariano Spadano, Ivana Kanneman, Juan Ignacio Campenni, María Guillermina Sofía, Mario Olmedo.

Concejales suplentes: María del Pilar Melcon, Lisandro Benito, Lorena Linguido, Darío De Francesco, Francine Jacobs, Andrés Gabrielli.

Consejeros escolares titulares: Paula Pedrozo, David Forconi, Natalia Eusebi.

Consejeros escolares suplentes: Roberto Torres, María Laura Silva, Leandro Guerrera.

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Concejales titulares: Diego Pablo Cristina, Rocío Cayzac Gesteira, Leonel Alejandro Juliá, María Stella Saldías, Ricardo Rossetti, Mariela Beloso, Rubén Lorio, Natalia Aveni, Juan Ignacio Massaro, María Nair Nazar.

Concejales suplentes: Gaspar Sicuelo, María José Di Pierro, Adolfo Gallardo, Fiorella Denisse Policastro Bassallo, Patricio Lovera, Claudia Poggi.

Consejeros escolares: Julián Ratto, Victoria Castelli, Santiago Valero.

Consejeros escolares suplentes: Ludmila Luna, Agustín Retamozo.

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD

Concejales titulares: Rita Fernanda Saez, Diego Herrero, María Trinidad Jordan Rabbi Baldi, Diego Carpentieri, Sonia Ramírez, Rodrigo Liendo Chierichetti, Antonela Pereyra, Fabián Ciancio, Melania Jezabel Cusano, Jonatan Sánchez.

Concejales suplentes: Laura Ronchieri Mercuri, Juan Andrés Scarpecci, Raquel De Luca, Lucas Gûemil, Andrea Derrocco, Juan Carlos Lobato.

Consejeros escolares titulares: María Fernanda Urcola, Diego Ferrante, Vanesa Miranda.

Consejeros escolares suplentes: Natalio Nicolás Martínez, Julieta Cardozo, Pedro Castillo Jordan.

ALIANZA UNION LIBERAL

Concejales titulares: Mariel Analía Norese, Alejandro Pérez, Nadia Olivan, Omar Panci, Luna Arriola, Lucas Nápoli, Milagros Machado, Jorge Beccacece, Nadia Alaniz, Gonzalo Molina.

Concejales suplentes: Marcela Ubalton, Lucas Torres, Claudia Trentacossti, Hugo Font, Lorena González, Claudio Campo.

Consejeros escolares titulares: María Julia Francese, Raúl Luis Alfonso, Claudia Valianti.

Consejeros escolares suplentes: Cristhian Conde, Evangelina Ludueña, Sergio Aguilera.

ALIANZA UNION Y LIBERTAD

Concejales titulares: Juan Pablo Montanaro, Marilina Barragán, Claudio Bianco, Katherine Cárdenas, Jonathan Sánchez, Estefanía Luján Heredia, Cristian Maineri, Lucía Montanaro, Julio Pan, Luciana Machado.

Concejales suplentes: David Maineri, Yamila Algañaraz, Rubén Rabbia, Elvira Pavón Casco, Osvaldo Medrano, Carolina González.

Consejeros escolares titulares: Mónica Herrera, Mario Pedro Quiroga, Silvia Sánchez.

PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL

Concejales titulares: Nicolás Adaglio, Marina Galván, Agustín Balaguer, Claudia Sosa, Gastón Galván, Maira Torres, Luis Pablo Ramos, Yanina Moyano, Airton Armando Pavón, Daiana Ferreyra.

Concejales suplentes: Claudio Robledo, Rosalía Peña, Emmanuel Mujica, Sandra González, Luciano Ibañez, Karina Tamburrini,

Consejeros escolares: Eusebio Adrián Galván.

PARTIDO LIBERTARIO

Concejales titulares: Alexis Cavelli, María Paula Vélez, Paulo César Correas, María Florencia Cavallo, Raúl Fasoletti, Lidia Graciela Citate, Bernardino Bergelin, Karina Martínez, Jacobo Fasoletti y Maricel Mossi.

Concejales suplentes: Danilo Ariel Appiolaza, Melisa Poratto, Néstor Jiménez, Isabel Raymundo, Osvaldo Castillo y María Alejandra Orrico.

Consejeros escolares: Silvia Susana González, Marcelo Héctor Horn y Leonela González.

Consejeros escolares suplentes: Federico Lucas Caprioli, Olga Durán y Carlos Gazzola.

ALIANZA ES CON VOS ES CON NOSOTROS

Concejales titulares: Luis Carlos Medina, Mayra Moyano de la Fuente, Sergio Omar Ledesma, Ramona Cardozo, Francisco Rosales, Agustina Ibañez, Víctor Alessio, Gisela Rivero, Carlos Giménez, María Laura Estelrich,

Concejales suplentes: Italo Ezequiel Saez, Liliana Neiman, Julio Santoni, Margarita Dicundo, Néstor Horacio Rodríguez, Vanesa Carla Gandini.

Consejeros escolares titulares: Maximiliano Pérez, María del Rosario Pérez, Cristian Braian Leonel Reyes.

Consejeros escolares suplentes: Ruth Irina González, Leonardo Gómez, María Verónica Rojas.

ALIANZA POTENCIA

Concejales titulares: Ricardo José de la Fuente, Susana Ryan, Diego José Beligni, Maricel Bergerot, Marco Copat, Florencia Rosas, Fabio Craviotto, Florencia Lavezzari Teme, Jorge Luis Drews, Silvia Marta dos Reis.

Concejales suplentes: Diego Maimone, Mariana Dormal, Daniel Sama, María Sol Von Pollackoff, Piero Michelli, María Azul Vezzoso.

Consejeros escolares titulares: Agustina Giménez, Héctor Daniel Gómez, Silvia Cava.

Consejeros escolares suplentes: Alexis Salamanques, Gladys Alonso, Fernando Rodríguez.