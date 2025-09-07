Fiorini podría convertirse este domingo en nuevo intendente de Junín

Una de las particularidades de estos comicios se da en Junín, donde el intendente Pablo Petrecca busca ser electo como senador provincial por "Somos" para dejar a su cuñado, Juan Fiorini, como nuevo jefe comunal local.

Esta estrategia, advertida por Junín Digital desde hace más de dos años, reconfiguraría el escenario político local. Además, sería la primera vez que en un claro acto de nepotismo, un intendente deja en su cargo, sin ser votado, a un cuñado.

Días atrás, consultado respecto a esta posibilidad, Fiorini afirmó tener un "plus" por sobre el resto de los candidatos como para ser intendente.