Petrecca sigue de campaña: Afirmó que el PRO “no buscan servirse de la política"

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, sigue recorriendo la provincia en busca de cumplir su sueño de ser gobernador bonaerense. Aprovechando la dispersión legislativa recorrió Bahía Blanca, Tornquist y Coronel Suárez, en la Sexta Sección Electoral bonaerense, donde combinó agenda de gestión y armado político.

Durante su visita, cuestionó la administración de Axel Kicillof, destacó el potencial productivo del Interior y ratificó su intención de construir una alternativa junto a dirigentes de distintos espacios de cara a los próximos desafíos electorales.

"Creemos que la Provincia está muy mal administrada y muy abandonada. Vemos a un gobernador más preocupado por sus internas políticas que por la gestión. Eso termina paralizando decisiones importantes y también la actividad legislativa", sostuvo.

Por su parte, remarcó que la Provincia de Buenos Aires cuenta con enormes oportunidades de crecimiento; "Cada vez que recorro el interior me enamoro un poco más de la provincia. Hay un potencial impresionante. En el caso de Tornquist, por ejemplo, estamos hablando de un distrito con una enorme riqueza turística, agropecuaria y ganadera".

El legislador también subrayó la importancia de respaldar a los equipos locales, destacando el trabajo del PRO en todos los municipios y la preparación de sus dirigentes. En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer los espacios políticos con vocación de servicio, capacitación y experiencia en gestión.

Asimismo valoró el compromiso de los equipos locales del PRO y convocó a la comunidad a acompañar a sus referentes, destacando la importancia de contar con dirigentes que, según expresó, “no buscan servirse de la política, sino servir a la sociedad”, en un contexto donde el espacio se proyecta como una opción de cara a los próximos desafíos electorales.