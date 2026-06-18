Petrecca ve una oportunidad en el Senado para darles "más recursos a los intendentes"

En un escenario dominado por los fuertes cruces políticos en torno al debut del libertario Diego Valenzuela como presidente de la comisión de Asuntos Municipales del Senado, el senador Pablo Petrecca buscó destrabar la discusión con un mensaje enfocado en las partidas presupuestarias que necesitan las comunas de la provincia.

Más fondos para las comunas: el eje de la propuesta

El legislador provincial aprovechó la alta presencia de exalcaldes en la comisión —cinco en total— para reclamar un cambio de paradigma en la distribución de la caja bonaerense. Para el jefe de la bancada amarilla, la fisonomía de este cuerpo legislativo abre un canal directo para descentralizar la gestión:

"Veo una oportunidad de dar más responsabilidad a los municipios y dar más recursos a los intendentes", enfatizó de manera contundente.

Petrecca justificó la urgencia de dotar de mayores fondos a las administraciones locales argumentando que son los intendentes quienes actúan como la primera línea de contención frente a las crisis económicas.