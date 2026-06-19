Eduardo Miquel asumirá al frente de la UCR local

El radicalismo local iniciará una nueva etapa con la asunción de sus autoridades partidarias. El médico oftalmólogo Eduardo Miquel será presentado oficialmente como nuevo presidente del Comité de la UCR “Hipólito Yrigoyen”, durante un acto que se llevará a cabo hoy a las 19.30 en la sede ubicada en Belgrano 20.

Miquel cuenta con una extensa trayectoria profesional y política. Durante la primera gestión del exintendente Mario Meoni (2003-2007), se desempeñó como secretario de Salud y Acción Social del municipio, cargo desde el cual participó de la planificación y gestión de políticas sanitarias en la ciudad.

La nueva conducción surge a partir de un acuerdo entre distintos sectores del radicalismo local y tiene como objetivo impulsar una etapa de renovación dentro del partido.

Junto a Miquel asumirán como vicepresidentas Laura Esper, exconcejala y exdiputada nacional, y Orlanda D’Andrea, actual concejal del bloque radical. La conformación busca reunir experiencia y representación institucional dentro de la estructura partidaria.