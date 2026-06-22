El Gobierno negoció con Pro y la UCR para salvar temporalmente a Adorni

La Libertad Avanza (LLA) alcanzó un acuerdo con legisladores del PRO y la UCR para evitar el quórum en una sesión de la Cámara de Diputados que buscaba avanzar con una interpelación a Manuel Adorni. La estrategia apunta a derivar la discusión a comisiones y ganar margen político mientras el oficialismo intenta sostener su agenda parlamentaria.

La propuesta impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contempla habilitar el tratamiento del tema en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento. Con ese esquema, los bloques aliados consideran innecesaria una sesión destinada exclusivamente a emplazar a esas comisiones.

Desde el PRO señalaron que, una vez habilitado el debate en comisión, la convocatoria opositora pierde razón de ser. Una postura similar expresaron dirigentes radicales que aceptaron la alternativa planteada por el oficialismo. A su vez, la decisión también le permite al Gobierno administrar los tiempos del tratamiento legislativo. Al quedar el expediente en comisiones, la conducción oficialista tendrá mayor capacidad para ordenar el ritmo de las reuniones, la convocatoria de invitados y el avance de la discusión.

La estrategia de La Libertad Avanza para ganar tiempo

La intención del oficialismo es atravesar las próximas semanas sin que el tema llegue al recinto y, eventualmente, alcanzar el receso invernal con una menor presión política sobre el caso Adorni.

No obstante, en LLA reconocen que todavía existe incertidumbre respecto del comportamiento de todos los legisladores del PRO y la UCR. En ambos espacios conviven sectores que mantienen cuestionamientos hacia la continuidad del funcionario.

En paralelo, el Gobierno busca destrabar otros proyectos considerados prioritarios. Si la sesión impulsada por la oposición no prospera, el plan es convocar a una nueva reunión del cuerpo el miércoles con un temario propio que incluya el tratamiento del denominado Super RIGI y el acuerdo con acreedores externos.

La oposición, por su parte, mantiene la decisión de presentarse en el recinto e intentar reunir apoyos para avanzar con su iniciativa. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que el traslado de la discusión a comisiones le permita ganar tiempo y sostener el control de una agenda legislativa que considera clave para las próximas semanas.

Fuente 0221