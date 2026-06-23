Marina Salzmann: “Mientras las corporaciones reciben privilegios las pymes pelean para sobrevivir”

La diputada Marina Salzmann, referente del Frente Renovador, cuestionó con dureza el avance del denominado Super RIGI, que otorga beneficios por 30 años a grandes empresas, en un contexto en el que ya cerraron 26.448 empresas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. “El gobierno promueve un modelo con ganadores y perdedores”, afirmó Salzmann, y advirtió que el esquema “regula y asegura beneficios para grandes inversores sin exigirles generación de empleo argentino ni liquidación de divisas en el país”.

La legisladora detalló las asimetrías del régimen frente a la situación de las PyMES: las empresas adheridas al Super RIGI pagarán apenas el 10% de las contribuciones patronales y una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 35% que abonan las pequeñas y medianas empresas, también accederán a un esquema privilegiado de divisas, podrán importar sin aranceles y exportar sin retenciones, y no estarán obligadas a contratar trabajadores locales. “Las PyMES son las principales responsables de la generación de empleo en la Argentina, y son justamente a las que el gobierno les da la espalda”, remarcó.

Para Salzmann, el contraste expone el corazón del modelo: “Mientras las grandes corporaciones reciben privilegios a medida, las PyMES pelean para sobrevivir y profundizan su estado de emergencia”. La referente del Frente Renovador reclamó una política que “atienda y acompañe al entramado productivo nacional, que es el que genera trabajo argentino”, y concluyó que “no se construye un país abandonando a quienes producen y emplean dentro de nuestras fronteras”.