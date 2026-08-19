Reclamos a Provincia, respaldo a Nación: el doble rol de Petrecca entre Kicillof y Milei

El senador provincial Pablo Petrecca se reunió con Roberto Nicolás Caggiano, administrador general de la Dirección de Vialidad bonaerense, para gestionar obras de seguridad vial en distintos puntos de Junín. De esta manera el intendente de Junín con pedido de licencia desplegó su batería de reclamos a provincia, posición diametralmente opuesta a la que toma con el Gobierno Nacional de Javier Milei, su aliado politico.

Reclamos

Entre los planteos figuran una intervención con semáforo o rotonda en el camino a la Laguna de Gómez, nuevas dársenas en localidades del distrito y la iluminación de un tramo de la Ruta 65.

El encuentro puso el foco especialmente en la intersección de calle Las Gallaretas con el camino al Parque Natural Laguna de Gómez, un sector sobre el que existen pedidos desde hace tiempo por el crecimiento del tránsito y de las zonas residenciales cercanas.

Según explicó Petrecca después de la reunión, Vialidad se comprometió a analizar una intervención mediante un semáforo o una rotonda.

Semáforo o rotonda: el pedido para mejorar el acceso a la Laguna de Gómez

Petrecca señaló que el reclamo para intervenir ese cruce lleva tiempo y destacó que se trata de un camino provincial que conduce a uno de los principales espacios recreativos y turísticos de Junín.

“Hace mucho tiempo venimos realizando gestiones y pedidos a la Provincia para que avance con algún tipo de intervención para mejorar la seguridad vial en ese punto, ya que estamos hablando de un camino provincial que tiene como destino un espacio cada vez más concurrido, como es la Laguna de Gómez y calle Las Gallaretas, que conecta zonas cada vez más pobladas de Junín”, afirmó.

“Este trabajo en conjunto es lo que siempre planteamos y nos satisface mucho encontrar respuestas positivas a los pedidos que realizamos a los distintos funcionarios de la provincia, por el bien de los bonaerenses en general y los vecinos de Junín en esta cuestión puntual”, expresó.

Ruta 65, Morse, Agustina y Fortín Tiburcio: qué otras obras se gestionaron

La reunión incluyó además un pedido para construir dársenas en localidades y sectores atravesados por rutas provinciales.

Entre los puntos mencionados aparecen Morse, sobre la Ruta 46, y Agustina y Fortín Tiburcio, sobre la Ruta 65. De acuerdo con Petrecca, Caggiano asumió el compromiso de avanzar con esos planteos.

Otro de los reclamos centrales fue la iluminación de la Ruta Provincial 65 en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 7 y calle Las Gallaretas, una iniciativa presentada en conjunto con el Municipio.

También se abordaron intervenciones vinculadas con barrios de Junín cercanos a la avenida Circunvalación, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y acceso.