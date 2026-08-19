De “Somos” al PRO: El petrequismo cambia de nombre en el Concejo mientras busca acomodarse detrás de La Libertad Avanza

El espacio que responde a Pablo Petrecca y Juan Fiorini dejará atrás la denominación Somos, sello con el que el intendente en uso de licencia llegó al Senado bonaerense. El cambio se produce mientras Petrecca avanza en un acercamiento político con La Libertad Avanza.

El escenario político del Concejo Deliberante de Junín vuelve a mostrar movimientos internos. El bloque de concejales que responde al intendente en uso de licencia Pablo Petrecca y a su cuñado, Juan Fiorini, dejará de llamarse Somos y pasará a denominarse Coalición Cívica-Pro. Así se formalizará en una sesión que se realizará este jueves.

En el caso del oficialismo local, el cambio tiene una lectura política particular. Somos fue la herramienta electoral que llevó a Petrecca a la Legislatura bonaerense y que en las últimas elecciones le funcionó como sello electoral. Ahora, el bloque del Concejo adopta una denominación que remite directamente a dos de las fuerzas que integraron las distintas coaliciones opositoras al peronismo en los últimos años.

El dato adquiere mayor relevancia por el momento político en el que se produce. Petrecca comenzó a avanzar formalmente en un acercamiento con La Libertad Avanza, en línea con el reordenamiento que atraviesa la oposición bonaerense de cara a las próximas elecciones. Mientras el oficialismo juninense modifica el nombre de su bloque y deja atrás la marca Somos, el intendente con pedido de licencia busca posicionarse dentro de un nuevo esquema de alianzas que tiene a Javier Milei y a su espacio como uno de los principales protagonistas.