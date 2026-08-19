Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes” en Chaco

En el marco de su visita a la provincia del Chaco, el gobernador Axel Kicillof presentó este miércoles su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la ciudad de Resistencia; junto a las profesoras de Ciencias Económicas, Daniela Torrente y Susana Jeréz.

Al respecto, Kicillof destacó: “Los desafíos que atraviesa Chaco son los mismos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, por eso trajimos nuestro compromiso para acompañar a los municipios y a su gente en estos tiempos tan difíciles”. “Es un orgullo terminar esta jornada de trabajo en la universidad pública junto a una multitud de estudiantes y docentes: contamos con una juventud que sabe lo que quiere y nos exige que defendamos la educación”, agregó.

“Lamentablemente tenemos un Gobierno lleno de terraplanistas que atacan y desfinancian la educación superior: lo que buscan es destruir la cuna del pensamiento crítico para que tomemos decisiones con el manual de los poderosos”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “Tenemos que estar a la altura de la historia de un pueblo que, aun en las peores condiciones, siempre aguantó y peleó: nosotros vamos a seguir defendiendo el trabajo, la soberanía y al futuro de nuestra Patria”.

Durante la jornada, el Gobernador firmó convenios con las universidades nacionales del Nordeste (UNNE) y del Chaco Austral (UNCAUS) con el objetivo de establecer una relación de cooperación y asistencia técnica mutua para fortalecer proyectos académicos y de investigación.