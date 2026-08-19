Bozzano: "El modelo de ajuste del gobierno de Milei está endeudando a las familias juninenses"

La concejal de Fuerza Patria Junín, Clara Bozzano (La Cámpora), volvió a cuestionar el plan de ajuste que viene implementando el Gobierno nacional de Javier Milei y alertó sobre el impacto social en la Ciudad.

Inició: “Hace poco se conoció un informe donde Junín, con el 13,96%, se ubica entre los municipios con mayor índice de endeudamiento familiar de la Cuarta Sección Electoral. Y esto se relaciona directamente al modelo económico nacional”.

Amplió: “Este modelo de ajuste está endeudando a las familias juninenses. El ajuste al bolsillo, que promueve Milei, es decir, la falta de poder adquisitivo de la gente, lleva a un endeudamiento cada vez mayor en las familias. Hay que decirlo claro, porque esto no se trata ni de falta de educación financiera, ni del fácil acceso al endeudamiento que hoy existe, sino de una necesidad concreta de que la gente no le alcanza la guita. Sumado a esto hay tasas usurarias para los sectores que no están bancarizados”.

Completó: “Mientras el presidente Milei y su ministro de Economía nos dicen que la recuperación está por arrancar o que está en marcha, lo que vemos en los barrios de nuestra ciudad es que muchas familias están viviendo una situación cada vez más angustiante. La situación es de suma gravedad y esto tiene que ver con el fracaso del modelo económico”.

También dijo: “Tenemos la responsabilidad de decir lo que está pasando y de advertir la gravedad de lo que ocurre. Estamos en presencia de una grave crisis social y económica, donde las familias están asfixiadas por el plan de ajuste que viene implementando Milei y que claramente este plan cuenta con la complicidad de espacio afines como el Pro”.

“Las familias no dan más, han soportado tarifazos, los sueldos no alcanzan y esto ha derivado en situaciones de endeudamiento con índices históricos. Y ante esta situación, lo único que sigue haciendo el presidente es provocar y seguir generando bronca”, subrayó la concejal.

Números negativos

Entre los últimos datos que explican la gravedad de la situación, Bozzano comentó: “Hace pocos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, informó que las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron un 2,5% interanual. Es decir que las familias eligieron regalos más económicos o directamente postergaron las compras ante la falta de poder adquisitivo”.

Continuó: “También hay otros indicadores que describen la gravedad de la situación. Venimos de un receso vacacional donde Junín sufrió una de las peores temporadas de los últimos años en cuanto a capacidad hotelera. Y a esto le tenemos que sumar lo que vemos a diario, que es el cierre constante de comercios”.

Por último, Bozzano dijo: “Nuestra responsabilidad es alertar sobre la situación y acompañar a las familias que la están pasando mal. Eso desde lo social, y desde lo político el desafío es construir una alternativa superadora que pueda ponerle fin a un gobierno nacional que solo viene generando tristeza en nuestro pueblo”.