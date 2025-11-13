Kicillof entregó nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio de Escobar. Fue junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente Ariel Sujarchuk; y la secretaria de Seguridad local, Rocío Fernandez.

En ese marco, Kicillof destacó: “Estos patrulleros son el resultado de una planificación integral que solo puede funcionar si hay un trabajo mancomunado con los municipios para que la tecnología, la capacitación policial y los recursos del Estado estén al servicio de la prevención del delito”.

Los 11 móviles policiales fueron adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para reforzar las tareas del Comando de Patrullas de la policía provincial. Además, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo del municipio, ubicado en la localidad de Garín, donde se realizó una inversión de $2.896 millones para quintuplicar su tamaño y ampliar su capacidad operativa: allí funciona la secretaría de Seguridad local y se coordina el trabajo de la policía, la guardia urbana, el SAME, los bomberos y Defensa Civil.

“A pesar de que Milei nos robó los fondos para fortalecer la seguridad en la provincia, hacemos un gran esfuerzo para seguir sumando móviles y ampliar los centros de monitoreo que nos permiten actuar mejor y más rápido”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Nuestro objetivo es brindarles tranquilidad a los y las bonaerenses, y eso no se logra con frases vacías ni con ajuste, sino con más inversión, innovación y coordinación con los 135 distritos”.

En tanto, Alonso subrayó que “desde el Gobierno provincial asumimos el compromiso de trabajar junto a todos los intendentes y destinar los recursos que sean necesarios para llevar más tranquilidad a las y los bonaerenses”. “Tras haber recibido una fuerza prácticamente abandonada, fue ese trabajo articulado con los municipios el que nos permitió sumar equipamiento y mejorar las tareas de prevención”, agregó.

“Lo que estamos viendo hoy es el resultado de un Estado eficiente, que incorpora tecnología y planifica para fortalecer la prevención y cuidar a los y las vecinas de Escobar”, sostuvo Sujarchuk.

Estuvieron presentes el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subsecretario de Asuntos Electorales y Parlamentarios, Javier Rehl; el secretario general de Escobar, Carlos Ramil; la presidenta del Concejo Deliberante, María Laura Guazzaroni; el concejal de Campana Alejo Sarna; miembros de la policía y del Poder Judicial.