Dónde voto este domingo 7 de septiembre en las elecciones legislativas de Buenos Aires 2025

la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires publicó el padrón de votantes habilitados para las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. De cara a los comicios bonaerenses, estarán en condiciones de sufragar 14.376.591 personas entre nativos y extranjeros.

Los números detallados indican que están habilitados 13.361.359 nativos de los cuales 6.795.909 son mujeres, 6.564.739 son hombres y 711 de género no binario.

El padrón total de extranjeros alcanza los 1.015.232 y se reparte entre 532.339 hombres, 482.892 mujeres y 1 persona de género no binario.

Dónde voto: consultá acá el padrón electoral

La consulta del padrón podrá efectuarse en el sitio https://www.padron.gba.gob.ar

