Fuerza Patria arrasó en PBA con 13 puntos de diferencia

Por primera vez en su historia, la provincia de Buenos Aires desdobló sus elecciones 2025 de las nacionales y el peronismo logró una victoria histórica en una elección legislativa como no lo hacía desde 2005.

Con una participación electoral del 63%, alta en relación a los números que se vieron durante el año en la mayoría de las provincias que desdoblaron, el oficialismo bonaerense logró al menos el 46% de los votos en toda la provincia, con una carga de más del 80%.

La fuerza del presidente Javier Milei quedó en segundo lugar, muy lejos, con el 33%. En tercer lugar se ubica la fuerza de centro Somos Buenos Aires con el 5,4%, y en cuarto el Frente de Izquierda con 4,3%.

"Creemos que estamos en un escenario de triunfo diríamos bastante importante. Tenemos que esperar hasta las 21 pero sit enemos resultados provisorios que fuimos recabando y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria", confió desde el búnker oficialista Sebastián Galmarini. Seguidamente le agradeció a los principales líderes de Fuerza Patria: Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. "La unidad fue central para que logremos un resultado como éste y para que se haya podido llevar adelante de manera ejemplar todo el proceso electoral", agregó.

