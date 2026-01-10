Cómo pagar la patente en ARBA con hasta 15 por ciento de descuento en 2026

De cara al ejercicio fiscal 2026, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detalló el esquema de beneficios y descuentos previstos para los impuestos patrimoniales, orientado a incentivar el pago en término y reconocer a quienes mantienen una conducta fiscal responsable. De acuerdo con la modalidad de pago elegida y la situación de cada contribuyente, las bonificaciones podrán llegar hasta un máximo del 15%.

Las medidas alcanzan al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural (tanto en su componente Básico como Complementario), al Impuesto a los Automotores y al tributo que grava a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación. El esquema fue definido conforme a la normativa vigente para el próximo año fiscal y forma parte de la política tributaria que impulsa el organismo que conduce Cristian Girard.

Uno de los principales beneficios está dirigido a quienes opten por el pago anual anticipado. En esos casos, si el contribuyente cancela el monto total correspondiente a 2026 antes del vencimiento de la primera cuota, podrá acceder a un descuento del 15%. Para obtenerlo, será condición no registrar deudas exigibles de períodos anteriores no prescriptos vinculados al bien alcanzado por el impuesto.

Además, ARBA mantendrá durante 2026 una bonificación del 10% por buen cumplimiento, que se aplicará en cada cuota a quienes sostengan una conducta fiscal responsable. Para ser considerados dentro de esta categoría, los contribuyentes deberán cumplir con tres requisitos:.

No tener deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien.

Haber cancelado las cuotas vencidas del ejercicio 2026.

Abonar cada cuota antes de su respectivo vencimiento.

Este beneficio se aplicará cualquiera sea el medio de pago elegido, incluyendo el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Desde el organismo provincial aclararon que ambos beneficios no son acumulables entre sí. Es decir, cada contribuyente podrá acceder al descuento que corresponda según su modalidad de pago y situación fiscal, pero en ningún caso la bonificación total podrá superar el 15%.

Con el objetivo de facilitar la regularización de deudas y evitar la pérdida de estos descuentos, ARBA recordó que continúan vigentes distintos planes de pago, diseñados para adaptarse a las necesidades de cada contribuyente. Estas alternativas cobran especial relevancia de cara a febrero, mes en el que vence el primer impuesto patrimonial del año.

A través de este conjunto de medidas, la Agencia busca promover el cumplimiento voluntario, brindar previsibilidad al sistema impositivo y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen en tiempo y forma, reforzando criterios de equidad y justicia tributaria en la provincia de Buenos Aires.

