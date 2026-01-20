ARBA prepara el plan para regularizar deudas en 2026: impuestos, cuotas y descuentos

A través de la Resolución Normativa 2/26, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó el régimen para la regularización de deudas del 2026. La iniciativa va a estar disponible a partir del 2 de febrero y va a incluir a los impuestos inmobiliario, patentes e Ingresos Brutos. Los detalles.

La novedad del régimen para ponerse al día con los tributos bonaerenses es la reducción de la tasa de interés. Según el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial de hoy, el interés de financiación va a ser del 4% o el 5% mensual sobre el saldo dependiendo de la cantidad de cuotas seleccionadas. Más precisamente, quienes opten por pagar sus deudas en 3 o 6 cuotas van a afrontar una tasa de interés del 4% mientras que los planes de 9 y 12 cuotas pagarán un interés del 5%.

El régimen para regularizar deudas ante ARBA incluye al Impuesto Inmobiliario (básico y complementario), al de Automotores (pero solo para embarcaciones deportivas o de recreación) y también a Ingresos Brutos. Según la nueva normativa, solo podrá usarse con aquellos tributos adeudados que no estén en procesos de ejecución judicial ni en instancia de fiscalización o discusión administrativa.

ARBA lanza nuevos planes de pago para regularizar deudas y acceder a descuentos de hasta 15%

Las deudas provenientes del inmobiliario y patentes deberán regularizarse en su totalidad para poder ingresar al régimen. En el caso de Ingresos brutos “podrán regularizarse importes parciales”, dice la resolución del ente recaudador bonaerense.

Para acogerse al régimen, que entra en vigencia en febrero, los contribuyentes no deberán tener otras deudas exigibles vinculadas a los inmuebles o las embarcaciones que pretenden incluir en la regularización. Lo mismo pasa con el impuesto a los Ingresos Brutos.

Planes de pago para deudas en instancia prejudicial

El plan general permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con distintas alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las opciones disponibles se encuentra el pago al contado, en una sola vez, que permite cancelar la deuda de forma inmediata. También se ofrece la posibilidad de realizar un anticipo del 5% y financiar el saldo:

Hasta 3 cuotas sin interés.

De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes necesiten plazos más extensos, se prevé:

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Deudas judiciales

ARBA también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones similares destinadas a facilitar la regularización.

En estos casos, se puede optar por:

Pago al contado, en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Ponerse al día para acceder a los descuentos fiscales

Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito clave para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

15% de descuento por pago anual anticipado.

10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Finalmente, la Agencia destacó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.