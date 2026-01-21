Provincia Compras lanza una nueva promoción con 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos

La plataforma Provincia Compras continúa ofreciendo promociones imperdibles para las personas usuarias. En esta oportunidad, entre el 20 y el 23 de enero, se podrá acceder a miles de productos en 18 cuotas sin interés, con descuentos exclusivos, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.
Durante estas cuatro jornadas, quienes ingresen al portal podrán aprovechar financiamiento a largo plazo, con la posibilidad de abonar sus compras en un año y medio, una alternativa pensada para facilitar el acceso a productos de mayor valor.
Amplia variedad de productos y categorías
Las personas usuarias pueden navegar por Provincia Compras y acceder a ofertas que se actualizan periódicamente en una amplia variedad de rubros. Entre las categorías más demandadas se destacan Hogar, Moda, Tecnología y Electro.
En este marco, la promoción resulta ideal para quienes buscan renovar notebooks o tablets de cara al inicio de clases, anticiparse al próximo Mundial con un Smart TV de última generación, o planificar vacaciones, adquiriendo valijas o cámaras de fotos.
Requisitos para acceder a las cuotas
Para aprovechar las 18 cuotas sin interés, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden iniciar el trámite directamente desde la plataforma, donde encontrarán la opción para completar la presolicitud.
Una vez finalizada esta promoción especial, Provincia Compras retomará su modalidad habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Una plataforma en constante crecimiento
Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras se consolidó como una de las plataformas de e-commerce más elegidas del país, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas, fortaleciendo su rol como una herramienta clave para el consumo con financiamiento accesible.