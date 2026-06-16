El Gobierno bonaerense institucionaliza el cannabis medicinal y crea un Consejo Consultivo

La provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la consolidación de las políticas vinculadas al cannabis medicinal. A través de la Resolución 4917/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud creó formalmente el Consejo Consultivo Asesor del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, un espacio permanente destinado a intervenir en la planificación y fortalecimiento de las estrategias sanitarias sobre la materia.



La medida, firmada por el ministro Nicolás Kreplak, pone en funcionamiento una instancia prevista dentro del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, aprobado en 2025. El nuevo organismo tendrá la función de brindar asesoramiento técnico y estratégico a la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud, aportando recomendaciones para la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el uso terapéutico y medicinal del cannabis.



Según la resolución, el Consejo estará integrado por representantes de organizaciones sociales, entidades científicas, profesionales de la salud, universidades y otros actores vinculados al sector. El objetivo es incorporar distintas perspectivas institucionales y comunitarias para construir consensos y definir líneas de acción en una temática que ganó relevancia en los últimos años tanto en el ámbito sanitario como en el científico.



Desde la cartera sanitaria destacaron que el organismo funcionará como un ámbito de diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil, fortaleciendo la participación de sectores especializados en la toma de decisiones. La norma también establece que todos sus integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem y que su creación no implicará gastos adicionales para la administración provincial.



La iniciativa se enmarca en la adhesión bonaerense a la Ley Nacional 27.350 y en la estrategia impulsada por el gobierno de Axel Kicillof para ampliar el acceso a tratamientos con cannabis terapéutico, promover la investigación y consolidar una red institucional dedicada al desarrollo de políticas sanitarias específicas para este campo.