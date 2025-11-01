Acuerdan mejorar la transitabilidad de la Ruta 33 en el tramo Villegas-Trenque Lauquen

Los intendentes de General Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen mantuvieron una reunión con el titular de Vialidad Nacional, quien confirmó la compra de materiales para iniciar reparaciones urgentes en la ruta entre General Villegas y Trenque Lauquen y anticipó la continuidad de obras en el tramo Piedritas–Rufino.

El miércoles 29 de octubre por la tarde, el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, participó de una reunión con autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para abordar el deterioro de la Ruta Nacional 33. Lo hizo acompañado por el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, y el de Rivadavia, Juan Martínez.

Los jefes comunales fueron recibidos por el Administrador General de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, con quien dialogaron sobre la situación crítica que atraviesa este corredor vial, clave para el desarrollo productivo y la conectividad del noroeste bonaerense.

Alegre explicó que “nos entrevistamos con el ingeniero Campoy. Realmente tuvimos una reunión muy cordial y demostró el conocimiento que tenía sobre lo que estaba ocurriendo y habló de las dificultades que tenía para encontrar la solución, que no son otras que las que afronta el gobierno nacional de Milei”.

Pese a las limitaciones presupuestarias, el jefe comunal destacó que “la gravedad de la situación nos expuso algunas líneas de trabajo para mejorar la transitabilidad de la Ruta Nacional 33”.

Durante el encuentro también se abordaron temas puntuales, como “el daño que tiene hoy la Ruta Nacional 33 camino a Rivadavia, donde hay un puente que se ha hundido y donde la situación está muy complicada”. Según informó Alegre, Vialidad Nacional “tomó la determinación de comprar materiales para reparar rápidamente ese tramo y una vez resuelto ese tema, se avanzaría en la reparación de la Ruta Nacional desde Piedritas hasta Rufino, para lo que ya hay una licitación en marcha”.

El intendente además señaló que se trató “las dificultades que acarrea la presencia o la instalación de la planta de Cargill porque complica el tránsito por la gran cantidad de camiones que se emplean”.

Finalmente, Alegre expresó que tras la reunión “se generaron expectativas por la posibilidad de que se comenzaría a trabajar para dar una solución razonable a la Ruta que está una muy mala situación”.

Fuente distritointerior