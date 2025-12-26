Emergencia agropecuaria: Nación giró $ 1046 millones a los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones

En el marco de la emergencia agropecuaria que atraviesa el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno transfirió $ 1046 millones para asistir a los municipios afectados por las inundaciones. Cabe destacar que la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comprometió a aportar un total de $ 1900 millones.

Según detallaron desde la cartera agropecuaria, mediante la Resolución 250/2025 se efectivizó el giro de fondos a los municipios de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio. Los recursos se canalizan en el marco de la Ley N° 26.509, a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA).

Refuerzos operativos y créditos para productores

El anuncio de la asistencia total había sido realizado en el mes de noviembre por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una reunión en la ciudad de 9 de Julio con intendentes y más de 400 productores afectados, quienes atraviesan desde hace meses una compleja situación producto del exceso hídrico.

En ese encuentro, la funcionaria comunicó que el Gobierno nacional destinaría $ 1900 millones a los municipios, a través de convenios con la Secretaría de Agricultura, para la compra de piedra, combustible y materiales necesarios para la reparación de caminos rurales, una de las principales demandas de las localidades afectadas.

Además, los productores consiguieron el compromiso de conformar equipos de diálogo para abordar la problemática de los caminos en otros distritos. A esto se sumará la intervención de Vialidad Nacional, que aportará maquinaria para trabajar en conjunto con la provincia, y el refuerzo de 25 efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes operarán en las zonas afectadas con equipamiento propio.

Bullrich también anunció la implementación de créditos blandos a través del Banco Nación para los productores damnificados, que incluirán dos meses de gracia para postergar los pagos correspondientes a créditos vigentes.

En cuanto a las prioridades de la asistencia, se remarcó la necesidad de avanzar de manera inmediata en la recuperación y el afianzamiento de caminos, accesos e ingresos a los pueblos, con el objetivo de evitar el aislamiento de las comunidades rurales. “El objetivo primario es que no haya personas, caminos, producción ni pueblos aislados”, dijo Bullrich en noviembre.

