Lluvias sin tregua complican la situación de los campos bonaerenses

Las intensas lluvias que cayeron en la región núcleo en las últimas horas han dejado un panorama desolador en miles de hectáreas de campos de la provincia de Buenos Aires. La situación es particularmente grave en el centro-oeste y noroeste, donde las inundaciones persisten y se agravan.

Según un relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), unas 700.000 hectáreas ya se encontraban anegadas o inundadas. Las nuevas tormentas complican aún más el escenario, generando incertidumbre en un sector productivo que ya siente el golpe en sus bolsillos.

Los distritos más afectados

El último informe de Carbap, con datos hasta mediados de agosto, señaló a Nueve de Julio y Pehuajó como los distritos más impactados. Sin embargo, la lista de partidos con graves problemas se extiende e incluye a Trenque Lauquen, Carlos Casares, Bolívar, Daireaux, General Villegas, Salliqueló, Pellegrini, Rivadavia y Guaminí.

Los números de este mes de agosto son alarmantes. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela que, en algunas zonas, las precipitaciones duplicaron y hasta quintuplicaron los valores normales para la época. De hecho, los acumulados anuales ya superan los 1.000 y 1.100 milímetros.

Baradero acumuló 156 mm, Chacabuco 146 mm y Pergamino 126 mm en lo que va del mes. Otras localidades como Los Toldos (148 mm), Chivilcoy (123 mm) y Bragado (120 mm) también sufrieron el impacto de lluvias extremas en los últimos días.

En Nueve de Julio, la situación es crítica: más del 40% de las 420.000 hectáreas del partido están completamente bajo el agua, con un acumulado anual de 1.200 milímetros, muy por encima de la media histórica de 800 mm. La provincia, y sus productores, esperan con angustia que las lluvias den un respiro.