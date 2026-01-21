Ya llega el Carnaval Artesanal de Lincoln 2026: Todo lo que hay que saber

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal se prepara para seis noches de desfiles, música en vivo y entrada gratuita. Más de 120 motivos, artistas nacionales y una tradición con 136 años de historia convierten a Lincoln en uno de los destinos festivos destacados de febrero.

La ciudad de Lincoln, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, ajusta los últimos detalles para una nueva edición de su emblemático Carnaval Artesanal, una de las celebraciones populares más reconocidas del país. La edición 2026 se desarrollará durante seis noches —6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero—, con entrada libre y gratuita, y promete volver a convocar a miles de visitantes de distintos puntos de la Argentina.

Con más de 120 motivos en escena, el carnaval linqueño se consolida como una de las mayores fiestas a cielo abierto de la provincia. Cada noche, a partir de las 21.30, el corsódromo se transforma en el corazón de la celebración con desfiles que se extienden por más de cuatro horas y recorren cerca de 700 metros del centro urbano.

Artistas confirmados y shows musicales

Desde la Agencia de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln, organizadora del evento, confirmaron la grilla de espectáculos que cerrarán cada jornada, con una programación que combina distintos géneros musicales. Este año, subirán al escenario Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris, aportando cuarteto, cumbia, trap, rock y ska a una propuesta pensada para públicos de todas las edades.

Un carnaval con identidad artesanal

El Carnaval Artesanal de Lincoln se distingue por su fuerte impronta creativa. Carrozas, cabezudos, máscaras sueltas, mini carrozas y esculturas móviles —realizadas principalmente con técnicas de cartapesta y tallado en telgopor— reflejan escenas de la vida cotidiana, el humor social y la imaginación de los artesanos locales.

A este universo se suman comparsas, batucadas, carros musicales, autos intervenidos, atracciones mecánicas y grupos de disfrazados, que completan un desfile ininterrumpido cargado de color, brillo y ritmo. La fiesta cuenta con 136 años de historia, un legado que la posiciona como referencia dentro del calendario cultural argentino.

Nuestra experiencia en el Carnaval artesanal de Lincoln:

Entradas, ubicaciones y experiencia del público

Si bien el acceso general es gratuito, quienes deseen disfrutar del espectáculo con mayor comodidad pueden adquirir mesas y sillas (disponibles a través de las cantinas) y tribunas, que se venden de forma anticipada en el sitio oficial del evento: www.carnavalincoln.com.

Cómo llegar a Lincoln

Lincoln se encuentra a 320 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con múltiples opciones de acceso:

En auto: entre 3 y 4 horas de viaje. Desde CABA por Acceso Oeste, RN 7 hasta Junín y luego 60 km por RN 188.

En combi: la empresa 25 Buses ofrece servicios directos ida y vuelta desde CABA (reservas: 2355-554745).

En ómnibus: desde Retiro con Cóndor Estrella y Pullman General Belgrano; desde La Plata, TALP SA.

Dónde alojarse

La ciudad ofrece una variada oferta de hospedaje, entre hoteles, camping y alquileres temporarios:

Hotel Impala – Sarmiento y Güemes (2355-422726)

Hotel Mestizo – Pcia. Santa Cruz 1505 (2355-540000)

Hotel Lincoln Green – Acc. García Tuñón 2153 (2355-404042)

Camping y Bungalows – Parque Municipal General San Martín (2355-647925)

También hay departamentos tipo apart, bed & breakfast y casas de alquiler temporario. Para más información, se puede contactar a la Oficina de Turismo de Lincoln al 2355-447396.

Un destino festivo que combina tradición y turismo

Con entrada gratuita, una agenda artística de alcance nacional y una identidad artesanal única, el Carnaval de Lincoln se perfila como uno de los grandes atractivos turísticos de febrero 2026 en la provincia de Buenos Aires, combinando cultura popular, creatividad local y una experiencia ideal para escapadas de verano en familia o con amigos.

Más información y novedades en www.carnavalincoln.com y https://www.instagram.com/carnavalincoln