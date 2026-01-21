El huevo gigante de Lincoln ya se abrió y la ciudad busca a la criatura del carnaval

El huevo gigante de Lincoln que había aparecido a fines de noviembre en la isla del lago del Parque Municipal General San Martín se rompió y dio inicio a una historia que ya recorre toda la ciudad. La estructura, que había despertado sorpresa, curiosidad e intriga entre vecinos y vecinas, formaba parte de una intervención artística vinculada a la promoción del Carnaval Artesanal de Lincoln 2026.

Con el correr de los días se confirmó que el huevo fue creado por la Agrupación Mujeres Artesanas Linqueñas (AMALAS) como parte de una acción cultural previa a uno de los eventos festivos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Ahora, tras la ruptura del huevo, se anunció que nació una criatura, aunque todavía no fue encontrada.

Desde AMALAS lanzaron un juego participativo que convoca a grandes y chicos, familias, vecinos, perros y gatos, para ayudar a encontrar a la criatura que estaría recorriendo Lincoln y dejando rastros. La propuesta invita a “mirar distinto”, con curiosidad, cuidado e imaginación, y plantea una búsqueda basada en pistas, huellas y colores distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La historia que acompaña la iniciativa señala que, al romperse el huevo, “una luz salió de su interior” y desde ese momento “nació una nueva manera de mirar”. Según relatan, la criatura ya está en movimiento y la ciudad “despierta con él”, en una metáfora que enlaza arte, juego y comunidad.

Huevo gigante de Lincoln: cómo participar del juego y los premios

Quienes quieran sumarse a la búsqueda deben retirar un mapa, recorrer los puntos señalados, encontrar pistas como colores, formas o rastros, y luego dibujar en el mapa cómo imaginan que es la criatura. Una vez completo, el dibujo debe entregarse con nombre y teléfono.

Entre todas las personas que participen se realizará un sorteo de una bicicleta, como incentivo para seguir explorando y formando parte de esta experiencia artística colectiva que ya genera expectativa de cara al Carnaval Artesanal de Lincoln 2026.

La propuesta, impulsada por AMALAS y acompañada por la comunidad, se convirtió en un fenómeno local que combina arte popular, participación ciudadana y fantasía, y que Todo Provincial sigue de cerca como parte de la agenda cultural bonaerense.

