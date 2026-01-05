Comenzó el Carnavalincoln 2026 en las localidades

El Carnavalincoln 2026 comenzó a desandar su recorrido por las localidades del Partido, marcando el inicio de una de las celebraciones más esperadas del verano.

Este primer fin de semana tuvo como protagonistas a Triunvirato y Las Toscas, donde el sábado la fiesta se vivió a pleno, mientras que la jornada prevista en Bermúdez fue suspendida y reprogramada.

El sábado, Triunvirato disfrutó de una velada cargada de propuestas con las presentaciones de La Troupe de los Autos Locos, la batucada Shembé, la comparsa Fénix, atracciones mecánicas, Los Venecianos, disfrazados y marionetas en zancos, con el cierre musical de Pablo y Lucas.

En simultáneo, Las Toscas celebró con Los Autos Maniáticos, las batucadas Scalo, Palo Borracho y Escorpio, y el cierre a puro baile de la mano de Banda 20.

Por su parte, la Municipalidad de Lincoln informó que la fecha del carnaval en Bermúdez, prevista para este domingo 4 de enero, ha sido suspendida en solidaridad con la situación de duelo que atraviesa la comunidad a raíz del fallecimiento de un vecino allegado al personal de la delegación y a la organización del evento. Fue reprogramada para el 25 de enero.

CRONOGRAMA. De esta manera seguirá el próximo fin de semana el carnaval.

Viernes 9

Martínez de Hoz: atracciones mecánicas, batucadas Palo Borracho, Filho Do Samba y Batuke, y cierre musical de Pablo y Lucas.

Sábado 10

Martínez de Hoz: Los Autos Maniáticos, batucadas Palo Borracho y Misterbanda, comparsa CaúCaú, atracciones mecánicas y cierre con Banda 20.

Arenaza: La Troupe de los Autos Locos, carro musical Súper Bailable, comparsas Emperadores y Fierro, y cierre musical de Karu Cuarteto.

Domingo 11

Arenaza: Batucadas Samba Axé y Masturbanda, carro musical Súper Bailable, Valeria Prieto, comparsa Fierro, atracciones mecánicas y cierre musical con Súper Bailable.

Viernes 16

Roberts: batucadas La Banda y Scalo, comparsa Fama, atracciones mecánicas y cierre musical con “Indio” Cabral.

Sábado 17

Roberts: comparsa Fama, batucadas Scalo y Masturbanda, atracciones mecánicas, y cierre musical con Pablo y Lucas.

El Triunfo: Los Autos Maniáticos, comparsa Nuevo Imperio, batucadas Misterbanda y Nuevo Triunfo, y cierre musical de Mágico Tropical.

Domingo 18

Roberts: comparsa Fama, batucadas Scalo, La Banda y Escorpio, atracciones mecánicas y cierre con La Champions Musical.

El Triunfo: Batucadas Filho Do Samba, Nuevo Triunfo y Samba Axé, atracciones mecánicas, Valeria Prieto, y cierre musical con Pablo y Lucas.

Viernes 23

Bayauca: atracciones mecánicas, comparsa Emperadores, batucada Batuke, taller municipal de percusión y cierre con Está Pega’o.

Pasteur: comparsa Caú Caú Mixto, batucadas Scalo y Tabai, atracciones mecánicas, y cierre musical con Dúo Cristal y Juan, El Único.

Sábado 24

Bayauca: comparsas La Fusión y Unidos Do Samba, La Troupe de los Autos Locos, taller municipal de percusión y cierre con Karu Cuarteto.

Pasteur: batucadas Tabai, Fama y La Banda, comparsa Chimichurri, atracciones mecánicas, y cierre musical con “Ruly” Pérez y Acuña.

Sábado 31

Carlos Salas: batucadas Tabai, Fama, Scalo y Palo Borracho, atracciones mecánicas, y cierre musical con “Lucho” y Banda 20.

