Allanamientos en Vedia por motocicletas con escapes ruidosos

Según fuentes extraoficiales, en los últimos días del mes de Diciembre del pasado año, la policía local de Leandro N. Alem había iniciado una causa por motocicletas que circulan con caños de escapes libres, los cuales ocasionan fuertes ruidos, alterando la paz y la tranquilidad de los moradores de la ciudad.

La causa, caratulada *INF. ORDENANZA MUNICIPAL, llevada a cabo y encabezada por el Juzgado de Faltas Municipal de Leandro N. Alem, a cargo del Dr. Facundo Quinteros, quien tras las pruebas recolectadas por los efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Vedia, quienes trabajaron de manera articulada con los Operarios del Centro de Monitoreo e Inspectores de la dirección de Tránsito de Leandro N. Alem, ordenó varias órdenes de Allanamiento.

Las búsquedas llevadas a cabo en todas viviendas situadas en la ciudad de Vedia, tenían como objeto el secuestro de las motocicletas con caños de escapes ruidosos, lográndose obtener resultados positivos, y el secuestro de varias motocicletas, destacando que varios de los rodados al momento de ser incautadas se encontraban también con faltante de plásticos, luces y todas medidas de seguridad, siendo una amenaza grave para los demás peatones y automovilistas al momento de su circulación, logrando sacarlas de la vía pública.

El Operativo policial se llevó a cabo en las primeras horas del día de la fecha, del cual participaron efectivos de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Leandro N. Alem, detectives de la SubDDI L. N. Alem y efectivos de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Oeste II. Las motocicletas secuestradas se hallan a disposición del Juzgado de Faltas local, debiendo sus propietario regularizar su situación, mientras que los caños de escapes incautados permanecerán a la espera para su destrucción.