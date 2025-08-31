EDEN informó sobre la situación del servicio en Junín

La distribuidora EDEN informa que, debido a la tormenta que desde esta mañana azota la región, se vio afectado el suministro eléctrico en algunas zonas de Junín.

Las cuadrillas de EDEN se encuentran realizando maniobras para la normalización total del abastecimiento de energía eléctrica, cuya demora se debe a la complejidad de la reparación de la red y a las condiciones climáticas.

La distribuidora recuerda a los usuarios la importancia de generar los reclamos por los canales oficiales de la empresa. Ello le permite al Centro Operativo hacer un seguimiento pormenorizado del estado del servicio.

Para comunicarse con EDEN, los usuarios pueden escribir por WhatsApp al +54 9 336 452 6944, llamar al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes sociales: Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica Instagram EDEN (@edencomunica) X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)