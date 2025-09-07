Elecciones en Junín: Masiva ausencia de autoridades de mesa

En la sede de la Fundación Pensar los candidatos de Somos brindaron una conferencia de prensa minutos después de haberse iniciado los comicios en el partido de Junín.

La mesa estuvo encabezada por el intendente Pablo Petrecca, candidato a senador, por Agustina de Miguel y Manuel Llovet (candidatos a concejales) y por la diputada nacional Danya Tavela.

Allí, el jefe comunal informó que durante la primera hora de elección “hubo inconvenientes y demoras” debido al atraso de la llegada de las urnas a las escuelas y a la ausencia de autoridades de mesa. Según pudo saber Junín Digital, hubo una "masiva" ausencia de autoridades de mesa, lo que hizo lento el inicio de la votación.