La Procuración General de la provincia de Buenos Aires abrió concursos públicos para incorporar peritos y detectives judiciales en distintas sedes del territorio bonaerense. Junín tendrá nueve vacantes para profesionales de diferentes especialidades. La inscripción comenzará el 10 de diciembre.

La Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires abrió una convocatoria para incorporar personal destinado a fortalecer las investigaciones penales. En total, se concursarán 109 cargos en distintas dependencias judiciales, de los cuales nueve corresponden a la sede de Junín.

La convocatoria fue lanzada por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense y contempla la incorporación de 78 peritos y 31 detectives judiciales. Se trata de una institución civil y técnico-científica que depende del Ministerio Público y tiene como función asistir a los fiscales en la investigación de delitos, especialmente en la recolección, análisis y preservación de pruebas.

Nueve vacantes para Junín

Dentro de los 78 cargos destinados al área pericial, Junín contará con nueve puestos, la misma cantidad prevista para Lomas de Zamora y San Isidro. La distribución se completa con 17 vacantes en La Plata, 15 en Mar del Plata, 10 en Bahía Blanca, cinco en Azul y cuatro en Mercedes.

Los perfiles requeridos abarcan distintas especialidades vinculadas con la investigación criminal, entre ellas criminalística, fotografía, planimetría, química, informática, psicología, radiología, medicina, balística, accidentología vial, papiloscopía y rastros.

También se buscan especialistas en reconstrucción virtual, secuencia fáctica, análisis forense facial y reconocimiento antropométrico.

Por otra parte, los 31 cargos para detectives judiciales se distribuirán entre Lomas de Zamora (10), San Isidro (10), Bahía Blanca (4), Mercedes (4) y Azul (3). En este caso, la convocatoria está dirigida a abogados, licenciados en criminalística, contadores públicos, licenciados en administración de empresas y profesionales o técnicos del área informática, entre otros perfiles.

Cuándo y cómo inscribirse

La inscripción para los concursos de peritos y detectives estará habilitada desde el 10 de diciembre de 2026 a las 12 hasta el 23 de diciembre a la misma hora.

El trámite deberá realizarse de manera online a través del sitio oficial de la Procuración General: https://cec.mpba.gov.ar/policia-judicial-concurso-peritos-1/

También buscan personal administrativo

En paralelo, la Procuración General puso en marcha otro proceso de ingreso para cubrir puestos administrativos en la Policía Judicial, mediante la Resolución PG N.º 2055-26.

Esta convocatoria contempla inscripción, capacitación virtual y una evaluación online para los aspirantes. Los interesados deberán ingresar a https://ingresos.mpba.gov.ar/.

Se trata de un procedimiento independiente de los concursos profesionales para cubrir los 109 cargos de peritos y detectives judiciales.