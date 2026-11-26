Un nuevo siniestro vial con consecuencias fatales se registró este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 5, una traza que vuelve a ser escenario de un choque mortal. Esta vez, el hecho ocurrió en el partido de 9 de Julio, a la altura del kilómetro 261, donde un hombre perdió la vida tras una colisión frontal entre un automóvil y un camión.

El accidente se produjo alrededor de las 6:30. De acuerdo con los primeros reportes oficiales del Destacamento de Policía Vial de 9 de Julio, los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Bora, en el que viajaba una sola persona, y un camión Scania proveniente de la provincia de Río Negro.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar. En tanto, el chofer del transporte de carga fue trasladado al Hospital Julio de Vedia para recibir atención médica y, según las primeras informaciones, se encontraba fuera de peligro.

Tras el alerta, se desplegó un operativo de emergencia en el sector, con la participación de efectivos del Destacamento de Policía Vial y de la Policía Comunal de 9 de Julio, Bomberos Voluntarios y personal de la empresa Pentavía. También intervino la Ayudantía de Fiscal de 9 de Julio, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del choque.

Otra muerte en una ruta que sigue generando preocupación

El nuevo episodio fatal vuelve a poner en primer plano la preocupación por la siniestralidad en la Ruta Nacional 5, donde los accidentes graves y las víctimas fatales mantienen vigente el reclamo por mejores condiciones de circulación y obras de infraestructura.

El choque ocurrido en 9 de Julio se suma a una problemática que afecta a quienes transitan diariamente por esta vía nacional, utilizada tanto por el transporte de cargas como por miles de automovilistas que se desplazan entre distintas localidades de la región.