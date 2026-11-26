Distintos procedimientos policiales realizados en Junín permitieron recuperar una motocicleta y una bicicleta que habían sido sustraídas, además de concretar tres aprehensiones por diferentes hechos ocurridos en la ciudad.

Uno de los episodios se inició a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre el robo de una motocicleta en el barrio FOETRA. El rodado, una Brava de 110 cc, había sido sustraído de la planta baja de una torre ubicada en la intersección de Chaco y Paso.

Tras un rastrillaje por las inmediaciones, efectivos del Comando de Patrullas encontraron la moto abandonada en un descampado de Laprida y Chaco. El vehículo presentaba daños en el sistema de traba volante. Por disposición de la Fiscalía interviniente, la investigación quedó a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda.

Un allanamiento permitió recuperar una bicicleta

En otro procedimiento, efectivos del GTO de la Comisaría Primera lograron recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída, luego de analizar imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y de cámaras de seguridad privadas.

A partir de esas tareas investigativas, se identificó el domicilio donde se encontraría el rodado y, con intervención de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial Junín, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Batilana al 200.

El operativo tuvo resultado positivo y permitió secuestrar una bicicleta marca Fire Bird, rodado 29, de color negro, cuyas características coincidían con las del vehículo denunciado. El rodado quedó a disposición de la Justicia para su posterior restitución a la propietaria.

Tres aprehendidos en distintos procedimientos

Por otra parte, el Comando de Patrullas intervino en otros tres episodios que terminaron con personas aprehendidas.

En Batilana al 500, un hombre de 32 años fue sorprendido cuando intentaba sustraer cables y caños de un equipo de aire acondicionado de una vivienda. El propietario, un efectivo policial que se encontraba franco de servicio, logró reducirlo hasta la llegada del móvil policial. El acusado quedó a disposición de la UFI N.º 4.

En tanto, en un domicilio de calle Borges al 200, efectivos policiales aprehendieron a un hombre de 38 años que había incumplido una medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de su padre. La intervención se produjo luego de un llamado que alertó sobre un conflicto familiar y tomó intervención la Fiscalía Tematizada en Violencia Familiar y de Género.

Finalmente, en Jean Jaurès al 850, fue aprehendido otro hombre que provocaba disturbios en la vía pública, arrojaba piedras contra una vivienda y desobedecía las indicaciones del personal policial. Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 74 del Decreto-Ley 8031/73, con intervención del Juzgado en lo Correccional N.º 1.