El cierre de Papelera del Sur provocó un fuerte impacto en Tornquist, donde 160 trabajadores quedaron sin empleo tras la decisión de la empresa de abandonar definitivamente la producción. La fábrica era una de las principales fuentes de trabajo privado de la localidad y su desaparición amenaza con profundizar las dificultades económicas de toda la comunidad.

La planta, perteneciente al Grupo HZ, fabricaba cartulinas recicladas y materiales biodegradables para envases. Después de seis meses sin actividad, la empresa justificó el cierre por problemas de rentabilidad y dificultades para competir con los productos importados. La decisión fue dejar de producir en Tornquist y abastecerse principalmente desde Brasil.

Las consecuencias exceden a los trabajadores despedidos. En una localidad de 7.588 habitantes, la pérdida de esos empleos repercute también sobre los comercios, proveedores, transportistas y familias que dependían del movimiento económico generado por la papelera. Según estimaciones, el municipio podría dejar de percibir entre 800 y 1.000 millones de pesos mensuales por el cierre.

La intendenta Estefanía Bordoni manifestó su preocupación y confirmó que su esposo es uno de los 160 despedidos. También cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y recordó que la empresa había atravesado otras crisis a lo largo de sus más de seis décadas de historia. "Ni Martínez de Hoz, ni Cavallo, ni De la Rúa lograron quebrarla", expresó.

Acampe y una intervención provincial sin resultados

Tras conocerse el cierre, los trabajadores instalaron un acampe frente a la fábrica el 9 de noviembre para reclamar por sus puestos laborales. Tres días después, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días.

Sin embargo, el conflicto no se resolvió. El viernes 13, los empleados se presentaron para retomar sus tareas, pero encontraron las puertas cerradas. Según denunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores Papeleros, Gustavo Lanaro, la seguridad tenía órdenes de impedirles el ingreso. El gremio consideró que la empresa incumplía la conciliación y los trabajadores resolvieron continuar con la protesta.

Ante el impacto económico que tendrá el cierre, Bordoni anunció además un Plan de Contención y Reordenamiento del Gasto Público para garantizar los servicios esenciales, que contempla reducir recursos destinados a actividades culturales y recreativas.

La desaparición de una de las principales industrias de Tornquist deja 160 familias sin su fuente de ingresos y abre un escenario de incertidumbre para una comunidad donde las oportunidades laborales no abundan.