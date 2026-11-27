Comerciantes del centro de Junín llevarán adelante este viernes, desde las 17, una feria de descuentos al aire libre denominada “Entre Veredas”, una propuesta que busca generar movimiento comercial y acercar promociones a los vecinos.

La actividad es impulsada por comerciantes autoconvocados de la zona de Roque Sáenz Peña y sus calles transversales, quienes decidieron organizar una acción conjunta para mostrar sus productos y ofrecer ofertas fuera de los locales.

La iniciativa apunta a convocar tanto a los vecinos de Junín como a visitantes de distintas localidades de la región, con la posibilidad de recorrer los comercios, conocer sus propuestas y acceder a descuentos y promociones en diferentes artículos, incluso de marcas reconocidas.

La actividad se desarrolla en un contexto económico complejo para el sector comercial, marcado por la retracción del consumo y las dificultades de las familias para sostener sus niveles habituales de compra.

En ese escenario, los comerciantes buscan sumar alternativas para atraer clientes, ampliar la visibilidad de sus negocios y generar una mayor circulación de público en el centro de la ciudad.

Además, a pocas semanas de las fiestas de fin de año, la feria también representa una oportunidad para anticipar las compras navideñas y aprovechar los precios promocionales que ofrecerán los locales participantes.

Con “Entre Veredas”, los comerciantes apuestan a sacar sus productos a la calle y recuperar el paseo comercial como una alternativa para dinamizar la actividad del centro juninense.