El Departamento Judicial de Junín dio un paso importante hacia la cobertura de cargos que permanecían vacantes desde hace años. El Poder Ejecutivo bonaerense remitió al Senado provincial 16 pliegos para avanzar con la designación de magistrados y funcionarios judiciales, en el marco de un envío de alrededor de 250 propuestas para distintos puntos de la provincia.

La medida representa un avance para Junín, ya que comprende la totalidad de los nombramientos que se encontraban pendientes de resolución en el Ejecutivo. Sin embargo, las designaciones todavía deberán atravesar la instancia legislativa y obtener el correspondiente acuerdo del Senado bonaerense.

Según informó Democracia, en septiembre, cuando el gobernador Axel Kicillof había anticipado el envío de las propuestas, el Departamento Judicial de Junín registraba 18 vacantes: 14 contaban con ternas elevadas y otras cuatro tenían concursos en trámite ante el Consejo de la Magistratura.

Posteriormente se incorporaron dos nuevas ternas, correspondientes a una Fiscalía y al Tribunal de Trabajo, por lo que finalmente se remitieron 16 pliegos para esta jurisdicción.

El detalle de los 16 cargos para Junín

La nómina contempla distintos organismos judiciales y comprende cargos de primera instancia, tribunales, fiscalías y dependencias del Ministerio Público.

Los puestos para los que se enviaron propuestas son:

Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil: un cargo de juez.

Tribunal en lo Criminal (TOC): un cargo de juez.

Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Junín: un cargo de juez.

Juzgado de Familia con sede en Chacabuco: un cargo de juez.

Asesorías de Incapaces: dos cargos para el Departamento Judicial Junín, con jurisdicción en Junín y Chacabuco.

Defensorías Oficiales: dos cargos para actuar en los fueros Civil, Comercial y de Familia, con jurisdicción en Junín y Chacabuco.

Fiscalías: dos cargos de agente fiscal para Junín.

Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil: un cargo de agente fiscal.

Juzgado de Garantías N° 1: un cargo.

Juzgado Correccional N° 2: un cargo.

Cámara Civil y Comercial de Junín: un cargo.

En el caso de Chacabuco, se aclaró que una de las vacantes de defensor oficial y una de las correspondientes a asesor de Incapaces están vinculadas con nuevos juzgados que todavía no se encuentran en funcionamiento.

A estos 16 pliegos se suman otros dos cargos que continúan en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura y todavía no cuentan con ternas elevadas. Se trata de un juez para el Juzgado de Paz Letrado de General Pinto y otro para el Juzgado Criminal y Correccional N° 3.

Vacantes que llevaban años sin cubrirse

El avance se produjo luego de reiterados reclamos y gestiones del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Junín ante representantes de distintos espacios políticos.

La entidad había advertido sobre las consecuencias que genera la falta de cobertura de cargos en el funcionamiento cotidiano de los organismos judiciales, con sobrecarga de tareas para magistrados y funcionarios y demoras en las respuestas a los ciudadanos.

La presidenta del Colegio, Alejandra Bottega, había señalado que algunas de las vacantes llevaban aproximadamente ocho años sin cubrirse.

En declaraciones a Democracia, había advertido que detrás de cada cargo sin cubrir existen organismos sobrecargados, funcionarios que deben asumir responsabilidades adicionales y ciudadanos que esperan una respuesta de la Justicia.

Ahora, con el envío de los pliegos, se abre una nueva etapa para concretar los nombramientos. Las propuestas deberán ser tratadas por el Senado bonaerense y obtener el acuerdo legislativo correspondiente para que las designaciones puedan hacerse efectivas.