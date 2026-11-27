El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción, en la sesión de ayer, al proyecto de ley impulsado por la senadora provincial Valeria Arata, que busca mejorar la seguridad vial mediante nuevas herramientas de evaluación, prevención y señalización de las intersecciones en todo el territorio bonaerense.

La propuesta complementa la Ley 15.657, que estableció nuevas reglas de prioridad de paso, y apunta a contemplar las particularidades de cada cruce, teniendo en cuenta factores como el sentido de circulación, la intensidad del tránsito, la velocidad, las características de las calles y los antecedentes de siniestros viales.

La senadora Valeria Arata explicó que “ante cada siniestro vial que ocurre en alguna esquina, comienza un largo proceso de búsqueda de responsabilidades que en algunos casos se extiende por varios meses. Y eso perjudica tanto a quienes participan del siniestro como también a las aseguradoras”.

“Por eso, con este proyecto, que complementa a la Ley 15.657, buscamos que quede clara la prioridad de paso en cada esquina y que las responsabilidades queden definidas en el mismo momento del siniestro. Para lograr esto, proponemos la creación de criterios más claros, señalización y un Registro Provincial de Intersecciones Viales”, afirmó Arata.

Entre sus principales medidas, el proyecto establece la evaluación técnica de las intersecciones que presenten situaciones de riesgo, promueve la instalación y adecuación de señalización vial y crea el Registro Provincial de Intersecciones Viales, que permitirá reunir y mantener actualizada información pública sobre las condiciones de circulación y las medidas preventivas adoptadas.

Además, contempla la participación de los municipios en el relevamiento de los cruces, junto con mecanismos de coordinación y asistencia técnica por parte de las autoridades provinciales.

“Las reglas de prioridad de paso son fundamentales, pero también necesitamos que las condiciones de cada intersección sean claras y seguras. La prevención empieza por identificar los riesgos y actuar antes de que ocurran los accidentes”, sostuvo la legisladora Arata.

Por último, la senadora Arata señaló que “todos estamos acostumbrados a escuchar que quien circula por la derecha tiene la prioridad de paso. Gran parte de esta costumbre, ya dejó de ser así con Ley 15.657. Ahora estamos avanzando en situaciones más concretas, pasando de lo general a lo particular y desde una mirada preventiva con el objetivo de mejorar la seguridad de quienes circulan, porque la seguridad no depende únicamente de establecer la prioridad de paso, sino también de garantizar que las condiciones de circulación permitan ejercerla de manera segura, clara y previsible”.

Con esta media sanción, el proyecto avanza en su tratamiento legislativo y busca incorporar una perspectiva integral y preventiva a las políticas de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires.