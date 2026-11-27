La Provincia de Buenos Aires se prepara para una temporada de verano marcada por la austeridad y la preocupación del sector turístico ante la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento del turismo emisivo. Frente a este escenario, el Gobierno bonaerense anunció una serie de medidas destinadas a incentivar los viajes y sostener la actividad durante los próximos meses.

Los anuncios se realizaron durante una asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), que tuvo lugar en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez, con la participación de autoridades de 36 municipios y representantes del sector privado. Allí, la Subsecretaría de Turismo presentó distintas herramientas de promoción para intentar amortiguar el impacto de la situación económica sobre el sector.

“La actividad turística es una de las más golpeadas entre desregulaciones, tipo de cambio favorable para el turismo emisivo y la caída brutal del poder adquisitivo”, sostuvo la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, al describir el panorama que enfrenta la industria de cara al verano.

Entre las medidas anunciadas, se prevén paquetes especiales a través de Provincia Compras y el programa “Adelantate al Verano”, que incluirá cuotas sin interés y reintegros para estimular el consumo turístico. La estrategia se desarrollará junto al Banco Provincia, con el objetivo de promover tanto los viajes durante la temporada alta como las escapadas de fin de semana.

“Junto al Banco Provincia trabajamos todo el año en la promoción de nuestros destinos y en la activación de los viajes tanto en temporada alta como en escapadas los fines de semana”, destacó Martínez.

En paralelo, la Provincia buscará ampliar la promoción turística a través de acuerdos de cooperación con otros destinos del país. En ese marco, se destacaron los convenios firmados con Cosquín, en Córdoba, Misiones y La Pampa, mientras que esta semana está previsto avanzar con un acuerdo con Tunuyán, Mendoza.

Otro de los ejes de la agenda turística bonaerense será el desarrollo del Camino Real, un corredor histórico que busca recuperar y poner en valor distintos destinos vinculados a ese recorrido, con Luján como uno de sus puntos centrales.

La subsecretaria confirmó que el próximo miércoles se presentarán los avances del proyecto, mientras que el 2 de diciembre, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dará a conocer el diagnóstico integral del corredor, una instancia que permitirá avanzar en su planificación y desarrollo turístico.

Con estas iniciativas, el Gobierno provincial busca fortalecer la oferta de destinos bonaerenses y sostener una actividad que atraviesa un escenario complejo, con expectativas moderadas para la temporada de verano y un consumo cada vez más condicionado por la situación económica.