Este viernes 27 de noviembre se realizó una nueva entrega del programa Conectar Igualdad Bonaerense (CIB) en el Centro de Formación Integral N° 1 "Dra. Carolina Tobar García" (Pasaje Venini N° 1102), con la presencia de la concejala Maia Leiva, autoridades educativas, docentes y familias.

En total, se distribuyeron 52 computadoras destinadas a estudiantes de la EES N° 2 de Morse, EES N° 3 de Agustín Roca, EES N° 14 de Agustina, su Extensión N° 2140 de Fortín Tiburcio, la EES N° 21 de Saforcada y el propio CFI N° 1.

Durante la jornada, la concejala Maia Leiva destacó la importancia de sostener esta política pública en el territorio:

"Conectar Igualdad Bonaerense es una decisión política concreta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para garantizar que cada estudiante tenga las mismas oportunidades, viva donde viva. Que hoy estas 52 computadoras lleguen a las escuelas secundarias de nuestros pueblos y al centro de formación integral significa achicar la brecha digital, acompañar las trayectorias educativas en cada localidad de Junín".

Asimismo, la edil subrayó el rol clave de la educación pública frente al contexto actual:

"Mientras desde el Estado nacional se desfinancian programas esenciales para la educación, en la Provincia seguimos apostando a una escuela pública equipada y conectada. Una netbook no es solo una herramienta tecnológica: es acceso al conocimiento, preparación para el mundo del trabajo y un derecho que construye futuro".