El Senado de la Nación aprobó definitivamente la ley de Vandalismo Rural, que incorpora nuevas figuras al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y los daños contra bienes vinculados con la producción.

La iniciativa obtuvo 49 votos afirmativos y 9 negativos y representa un cambio en el tratamiento penal de hechos que desde hace años generan preocupación entre productores y entidades rurales.

Uno de los principales cambios es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a impedirlo.

La norma considera que esa voluntad de exclusión queda presumida cuando el campo cuenta con cerramientos, vallas, muros, alambrados o carteles que prohíben el ingreso.

La sanción podrá elevarse hasta dos años de prisión cuando la intrusión obstaculice sustancialmente la actividad productiva, genere un peligro concreto para las personas o comprometa la sanidad de los animales o los cultivos.

La legislación contempla excepciones para los ingresos motivados por una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando no resulte posible distinguir claramente los límites entre el establecimiento rural y la vía pública.

Daños a silobolsas, cultivos y ganado

La reforma también incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan, inutilicen o deterioren bienes que afecten directamente el ciclo productivo agropecuario.

Entre los elementos protegidos se encuentran los cultivos, las cosechas, los silobolsas, el ganado, las aves de corral, los alambrados, las tranqueras, los silos, los sistemas de riego, las bombas de agua, los generadores y los paneles solares.

En determinadas circunstancias agravantes, las condenas podrán alcanzar los diez años de prisión. Esto contempla hechos cometidos coordinadamente por tres o más personas, daños que provoquen la pérdida total de la producción o impidan continuar el ciclo productivo y situaciones en las que exista violencia o amenazas contra las personas.

Además, la ley establece que se duplicará el mínimo de la pena cuando el autor o instigador sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.

El respaldo de las entidades rurales

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró la aprobación definitiva y destacó especialmente la incorporación del ingreso ilegítimo a los campos como figura penal.

“El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”, expresó la entidad.