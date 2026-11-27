El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a enviar al Senado bonaerense los pliegos de postulantes para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial. En la primera nómina difundida aparecen 16 candidatos correspondientes al Departamento Judicial Junín, cuyos nombres y funciones fueron publicados por el medio provincial La Tecla.

Las propuestas comprenden distintos organismos judiciales y contemplan cargos en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, tribunales, juzgados de primera instancia, fiscalías, defensorías oficiales y asesorías de incapaces.

Los jueces y juezas propuestos

Daniela Karina Ragazzini: para la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.

Nicolás Aníbal Olaberria: para el Tribunal en lo Criminal.

Bernardo Marafuschi: para el Juzgado de Garantías.

Geraldo César Bozzano: para el Juzgado en lo Correccional.

Julieta Minervino: para el Juzgado de la Responsabilidad Penal Juvenil.

María Paulina Giecco: para un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

María Silvia Mannini: para el Juzgado de Familia con sede en Chacabuco.

Gastón Gerardo Guiacobini: para el Tribunal del Trabajo.

Los fiscales propuestos

Adriana Noemí Italiano: agente fiscal.

Andrés Alejandro Crosetti: agente fiscal.

Fernando Esteban Graffigna: agente fiscal.

Matías Ángel Quidiello: agente fiscal del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

Asesores de incapaces

José Ignacio Garay Molinari.

Cristian Alberto Valero.

Defensores oficiales

Emilia Salomé Schonfeld: para los fueros Civil, Comercial y de Familia.

César Ariel Quiroga: para los fueros Civil, Comercial y de Familia, con sede en Chacabuco.

Un paquete de 260 nombramientos

Los nombres correspondientes al Departamento Judicial Junín forman parte de los primeros 94 pliegos enviados por Kicillof al Senado bonaerense, dentro de un paquete de 260 propuestas de nombramiento destinadas a cubrir vacantes en juzgados, fiscalías, tribunales y defensorías de distintos puntos de la provincia.

Además de Junín, esta primera tanda comprende postulaciones para los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Merlo, Morón y Lomas de Zamora.

De acuerdo con la información publicada por La Tecla, hacía casi un año y medio que no se concretaban nombramientos de jueces y funcionarios judiciales con acuerdo del Senado.

Ahora, las propuestas deberán atravesar el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye la evaluación de los postulantes y el acuerdo de la Cámara alta provincial. Recién después de esa instancia podrán hacerse efectivas las designaciones.

Fuente la tecla