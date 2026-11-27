La pesca deportiva del pejerrey volverá a estar habilitada todos los días en las lagunas de Junín a partir del próximo martes 1 de diciembre, cuando finalice la veda anual que rige en la provincia de Buenos Aires desde el 1 de septiembre.

La medida representa el inicio de una nueva etapa para los aficionados a la pesca y también genera expectativas en el sector turístico local, que durante la temporada de verano recibe a visitantes de distintos puntos de la región interesados en disfrutar de los espejos de agua del distrito.

Hasta el lunes 30 de noviembre inclusive, la actividad continuará permitida únicamente durante los fines de semana y feriados, con un máximo de 15 piezas por pescador y por jornada.

A partir de las 00 del martes 1 de diciembre, la restricción de días quedará sin efecto y se podrá pescar durante toda la semana en los principales pesqueros del partido, entre ellos el Parque Natural Laguna de Gómez, la laguna El Carpincho y Mar Chiquita.

Sin embargo, el levantamiento de la veda no implica que desaparezcan las demás regulaciones. Desde la Dirección Provincial de Pesca, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, recordaron que seguirá siendo obligatorio contar con la licencia de pesca deportiva vigente, respetar la talla mínima de captura de 25 centímetros y utilizar una sola caña por persona, con un máximo de tres anzuelos.

La finalización de la veda llega en un momento clave para Junín, ya que la pesca constituye uno de los atractivos recreativos y turísticos del distrito. La mayor circulación de pescadores también representa una oportunidad para los prestadores náuticos, guías, comercios de artículos de pesca y establecimientos gastronómicos vinculados a la actividad.