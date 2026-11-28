Con percheros, exhibidores, carteles de descuentos y promociones, los comerciantes de Junín llevaron sus negocios a las veredas en una iniciativa que buscó darle impulso a la actividad comercial en el centro de la ciudad. La propuesta, denominada "Entre Veredas, Sáenz Peña está de Feria", tuvo su primera edición durante la tarde y noche del viernes, con una importante participación de locales de distintos rubros.

La actividad se desarrolló sobre Roque Sáenz Peña y sus transversales, donde decenas de comercios sacaron parte de su mercadería a la calle para captar la atención de vecinos y visitantes. La idea fue generar un paseo comercial diferente, en el que quienes transitaban por la zona pudieran detenerse, mirar productos, comparar precios y aprovechar ofertas sin necesidad de ingresar a cada establecimiento.

La iniciativa nació de un grupo de comerciantes que decidió organizarse y trabajar en conjunto frente a las dificultades que atraviesa el sector. En un escenario marcado por la retracción del consumo y la caída de las ventas, la propuesta buscó generar una alternativa para atraer compradores y recuperar parte del movimiento que necesita el comercio minorista.

Desde la organización habían explicado a Grupo La Verdad que la intención era ponerse de acuerdo para realizar una feria entre todos, abierta a los negocios de distintos rubros. También plantearon la posibilidad de darle continuidad, con encuentros mensuales o cada dos meses, para fortalecer el trabajo conjunto entre comerciantes.

La modalidad no fue igual en todos los establecimientos. Mientras algunos instalaron percheros y exhibidores sobre las veredas, otros eligieron mantener la mercadería dentro de sus locales, pero reforzaron las promociones y los descuentos para incentivar las compras.

Las estrategias frente a la caída del consumo

Lo ocurrido con "Entre Veredas" refleja una de las respuestas que ensaya el comercio local frente a un contexto económico complejo. Con consumidores más cautelosos, que administran sus ingresos y restringen gastos, los negocios apelan a distintas herramientas para sostener la actividad: promociones, liquidaciones, descuentos especiales, jornadas comerciales y propuestas conjuntas para atraer público.

En este caso, la decisión fue salir a buscar al cliente, ganar visibilidad y convertir las veredas en una extensión de los propios negocios. También hubo una mirada puesta en los visitantes de localidades de la región que llegan periódicamente a Junín y encuentran en el centro una alternativa para realizar sus compras.

Las dificultades del sector también quedaron reflejadas en los relevamientos de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, que vienen dando cuenta del impacto de la situación económica sobre la actividad comercial.

Así, la primera edición de "Entre Veredas" dejó una imagen distinta en una de las principales arterias comerciales de Junín, pero también mostró una realidad: ante la caída de las ventas, los comerciantes necesitan generar nuevas propuestas, asociarse y multiplicar las estrategias para sostener sus negocios y recuperar el movimiento en las calles.

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