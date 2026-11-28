Una camioneta Jeep de color blanco volcó durante la tarde del viernes sobre la banquina de la Ruta Nacional 7, a pocos metros del acceso a la ciudad de Chacabuco.

El accidente se produjo en el tramo comprendido entre el acceso Hipólito Yrigoyen y la zona de La Spada Rota. Tras el episodio, personal de la Policía Comunal se hizo presente en el lugar para constatar lo sucedido.

De acuerdo con la información publicada por Chacabuco en Red, el vehículo era conducido por Mariana Castronuevo, de 53 años, quien habría perdido el control de la camioneta luego de ser encandilada por el sol.

Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones y no fue necesario lamentar consecuencias personales por el vuelco.