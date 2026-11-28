En el marco de una investigación por la presunta producción y comercialización de representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín llevó adelante dos allanamientos durante la tarde, que culminaron con el secuestro de distintos elementos de interés para la causa y el resguardo de un menor de edad.

Según informó Chacabuco en Red, la investigación se inició a partir de una denuncia que dio lugar a distintas tareas investigativas. A partir de los elementos reunidos, se solicitaron y obtuvieron las órdenes de allanamiento, que fueron concretadas con intervención del Ministerio Público Fiscal y personal del Servicio Local de Junín.

Durante los procedimientos fueron identificados dos hombres, quienes quedaron notificados de la formación de la causa. Además, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, un equipo de videovigilancia, dispositivos de almacenamiento digital, una computadora portátil, tarjetas de memoria y otros elementos que serán analizados para determinar si tienen vinculación con los hechos investigados.

Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue el resguardo inmediato de un menor de edad, quien quedó bajo la protección del Servicio Local de Junín por disposición de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de garantizar su integridad y protección.

La causa continúa bajo investigación de la Ayudantía Fiscal especializada en delitos conexos a la trata de personas, ciberpedofilia y grooming del Departamento Judicial Junín.

Por el momento, se trata de una investigación en curso y las personas identificadas fueron notificadas de la formación de la causa, sin que ello implique una atribución de responsabilidad penal ni una declaración de culpabilidad.