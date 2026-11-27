El Gobierno nacional buscará dar marcha atrás en el Senado con el aumento del financiamiento para las universidades nacionales que fue aprobado por la Cámara de Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2027. Para conseguirlo, la Casa Rosada prepara una negociación política en la que tendrá un papel central el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El incremento fue aprobado por los diputados durante la votación en particular del proyecto presupuestario, cuando un amplio sector de la oposición rechazó el artículo propuesto originalmente por el oficialismo y consiguió incorporar una modificación que elevó las partidas universitarias de $7,3 a $11 billones.

La votación terminó con 136 votos afirmativos, 111 negativos y cuatro abstenciones. De esta manera, el aumento quedó incorporado al texto que obtuvo media sanción en Diputados y que ahora deberá ser tratado por el Senado.

Sin embargo, el oficialismo ya anticipó que intentará modificar ese punto antes de que el Presupuesto se convierta en ley.

Según publicó el diario La Nación, distintas fuentes del Gobierno confirmaron que la estrategia de la Casa Rosada será revertir el capítulo universitario durante el tratamiento en la Cámara alta. El objetivo es reducir el incremento aprobado por los diputados y evitar, al mismo tiempo, un eventual veto presidencial.

Santilli, uno de los encargados de negociar el cambio

El jefe de Gabinete integrará el equipo negociador del Gobierno junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, la principal tarea será dialogar con los bloques aliados y, especialmente, con los diez senadores de la Unión Cívica Radical, para conseguir modificaciones en el artículo 11 del proyecto presupuestario, donde quedó establecido el nuevo financiamiento universitario.

La intención oficial es que el Senado introduzca cambios y que luego el capítulo modificado regrese a Diputados para su consideración definitiva.

Desde el Gobierno sostienen que el monto de $11 billones comprometería el equilibrio fiscal y consideran que existe margen para alcanzar un acuerdo político que permita modificar lo aprobado.

Una partida aprobada que vuelve a quedar en discusión

El dato central es que el aumento de los recursos universitarios ya consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados. No se trata de un reclamo que todavía deba ser incorporado al proyecto, sino de una modificación concreta que la oposición logró imponer durante el debate parlamentario.

Ahora, el mismo Gobierno que no consiguió evitar esa votación buscará que el Senado modifique el incremento antes de que el Presupuesto 2027 complete su recorrido legislativo.

La discusión será abordada en una reunión de la mesa política del oficialismo, de la que también participarán Karina Milei, Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios.

Si las conversaciones no prosperan, en la Casa Rosada también evalúan una posible readecuación de partidas, aunque la prioridad declarada es evitar un nuevo veto presidencial.