Junín contará con un Día del Militante Cultural, que se conmemorará cada 24 de enero en homenaje a los catorce integrantes y vinculados a la Coordinadora de Arte (COART) que fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar.

La iniciativa busca reconocer a los catorce militantes culturales secuestrados durante la última dictadura cívico-militar, vinculados a la Coordinadora de Arte (COART). «Es una reparación histórica, pero también una reivindicación de quienes hicieron de la cultura una herramienta de participación y transformación social», señaló Juan Manuel Pavón, uno de sus impulsores y nieto de Juan José Martín, una de las catorce personas secuestradas en aquel operativo represivo.

La historia de la cultura de Junín tiene una página que merece ser recuperada y reconocida. En 1966 nació la Coordinadora de Arte (COART), una experiencia extraordinaria de organización colectiva que reunió a artistas, escritores, músicos, actores, poetas y representantes de distintas disciplinas, y que entendía la cultura como un derecho y una construcción compartida por toda la comunidad.

Una década después, el terrorismo de Estado puso sus ojos sobre aquella experiencia. A partir del 24 de enero de 1977, catorce personas vinculadas de distintas maneras a ese espacio cultural fueron secuestradas en Junín, sometidas a cautiverio, interrogatorios y tormentos.

«No eran simplemente personas que hacían arte. Entendían la cultura como una herramienta de participación, compromiso y transformación social. La dictadura también persiguió esa forma de organización y expresión. Por eso creemos que recuperar esta historia es una responsabilidad colectiva», explicó Juan Manuel Pavón.

El impulsor de la iniciativa también hizo hincapié en que la fecha no debe quedar limitada a un homenaje al pasado. «Queremos que alcance también a todos los hombres y mujeres que hoy sostienen la cultura de Junín, muchas veces desde el trabajo independiente, solidario y silencioso. La militancia cultural sigue viva en cada persona que crea, organiza, enseña y trabaja para que la cultura sea accesible a toda la comunidad».

La propuesta de instituir el 24 de enero como Día del Militante Cultural busca precisamente darle a esa historia el reconocimiento que merece. En ese camino, Pavón destacó especialmente el acompañamiento de Maia Leiva, concejala de Fuerza Patria, quien tomó la iniciativa y trabajó para impulsar el proyecto en el Concejo Deliberante. «Quiero agradecerle su compromiso y su decisión de llevar adelante esta propuesta. Es muy importante que estas causas puedan encontrar representantes dispuestos a convertirlas en políticas de reconocimiento y memoria».

En ese sentido, resumió el espíritu de la propuesta con una definición que atraviesa toda la iniciativa: «No queremos construir una memoria que divida. Queremos construir una memoria que nos encuentre. Por eso también no quiero dejar de agradecer a todos los bloques por el acompañamiento unánime. Aquellas personas tenían distintas ideas y pertenencias, pero compartieron la persecución. La defensa de la democracia, los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser una causa de todos».

La ordenanza propone que cada 24 de enero se recuerde a Graciela Raquel Ciappesoni, Víctor Edmundo Pajoni, Juan José Martín, Benito Gorgonio De Miguel, Armando Antonio Álvarez, Ana María Rinaldi, Rubén Américo Liggera, Horacio Roberto Arce, Normando Federico Di Sábato, Ricardo Luis Vega, Héctor Vega, Digna Imelde Sans, Alberto Pedro Silva y Ariel Nelson de Siervo.

«Que esta fecha sea un homenaje, pero también una reivindicación. Que sea memoria, pero también presente y futuro», expresó Pavón.