La regulación de las apuestas online en la provincia de Buenos Aires podría representar una nueva fuente de recursos para el municipio de Junín. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense establece la creación de fondos específicos que se nutrirán de aportes obligatorios de las empresas del sector y de una parte de los premios obtenidos en las plataformas de apuestas y las tragamonedas.

Uno de los principales mecanismos contempla la distribución de recursos entre los 135 municipios bonaerenses para financiar políticas de prevención y atención de la ludopatía. El otro apunta al fortalecimiento de clubes y entidades de bien público, además de promover el deporte de alto rendimiento.

El 70% de un fondo se repartirá entre los municipios

La iniciativa crea el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía, que tendrá como principal fuente de financiamiento los aportes de las empresas licenciatarias de apuestas online.

El proyecto establece que las compañías deberán aportar un monto equivalente al 100% de lo que destinen a publicidad, promoción y patrocinios. Es decir, por cada peso que inviertan en promocionar sus plataformas deberán aportar otro peso al fondo. También se sumarán las multas por incumplimientos y los intereses correspondientes.

De lo recaudado, el 70% se distribuirá entre los municipios y el 30% restante quedará en manos de la Provincia, a través del Ministerio de Salud.

El reparto se realizará mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). En el caso de Junín, el coeficiente correspondiente a 2026 es de 0,39020, por lo que su participación equivaldría aproximadamente al 0,27314% de la recaudación total de este fondo.

Aunque todavía no existe una estimación oficial de cuánto dinero recibirá cada distrito, el mecanismo abre la posibilidad de que ingresen millones de pesos adicionales a los municipios, dependiendo de los aportes que realicen las empresas y de la recaudación por multas e intereses.

Para qué se utilizarán los recursos

El dinero que reciba Junín tendrá una finalidad específica y no podrá destinarse a gastos generales del municipio. Deberá aplicarse a campañas de prevención y concientización sobre las apuestas, detección temprana de situaciones de juego problemático, asistencia y tratamiento de las personas afectadas.

También se contempla el acompañamiento de familiares, la capacitación de profesionales y equipos de salud y el financiamiento de estudios e investigaciones sobre ludopatía y ciberludopatía.

Las transferencias serán automáticas y deberán depositarse en cuentas específicas. Los recursos que no se utilicen durante un ejercicio conservarán su destino para el período siguiente.

Otro reparto a partir de los premios de las apuestas

La propuesta incorpora un segundo mecanismo mediante un aporte del 3% sobre los premios obtenidos en las tragamonedas y en los juegos de apuestas online. La contribución alcanzará únicamente a los premios efectivamente cobrados, sin incluir depósitos, recargas ni otros movimientos de dinero.

De ese porcentaje, el 33,33% se destinará al Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, mientras que el 66,66% restante se distribuirá entre los municipios y el Fondo de Progreso e Inclusión Social.

Para los premios de las apuestas online, la participación municipal también se determinará mediante el CUD. De esta manera, Junín tendrá otra vía de participación en los recursos generados por esta actividad.

Clubes y entidades de Junín también podrían beneficiarse

El fondo destinado a instituciones tendrá dos programas: el 85% de sus recursos se utilizará para fortalecer entidades de bien público y el 15% restante financiará becas para deportistas de alto rendimiento.

Esto abre la posibilidad de que clubes, asociaciones civiles y otras instituciones de Junín que cumplan con los requisitos de la reglamentación puedan acceder a nuevos recursos para desarrollar sus actividades.

La administración estará a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que deberá establecer las condiciones de acceso, controlar la utilización del dinero y publicar informes sobre la recaudación y su distribución.

La iniciativa, que ya obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados bonaerense, deberá ser tratada por el Senado provincial para convertirse en ley. Una vez sancionada y reglamentada, se podrá determinar el volumen efectivo de recursos que llegará a Junín y al resto de los municipios.