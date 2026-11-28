El Gobierno de Junín realizó el acto de cierre del ciclo lectivo 2026 de los ocho jardines maternales municipales, en una jornada que reunió a alumnos, docentes y familias.

La actividad fue encabezada por el intendente Juan Fiorini y la secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel. Los establecimientos que participaron fueron Estrellitas, Hermana Concepción, Globo Rojo, Nubecitas, Travesuras, Solcito, Rincón de Luz y Monigote.

Actualmente, los jardines reciben a casi 500 niños de manera gratuita y ofrecen propuestas que incluyen acompañamiento pedagógico, seguimiento nutricional, menús diarios y actividades extracurriculares.

Durante el encuentro, Fiel destacó la incorporación de nuevas actividades. Recordó que en 2025 se sumaron clases de inglés, música y deporte, mientras que durante este año se incorporó natación. También señaló que existe una importante demanda de vacantes y listas de espera en los establecimientos.

Por su parte, Fiorini valoró el trabajo de docentes, auxiliares y directivos, y destacó la posibilidad de que los chicos accedan gratuitamente a actividades deportivas desde los primeros años de vida.

El cierre incluyó una muestra artística en la que los alumnos compartieron el escenario con sus familias. También hubo testimonios de madres, padres y abuelos, quienes destacaron el acompañamiento de los equipos docentes y la experiencia de los niños en las instituciones.

De esta manera, los ocho jardines maternales municipales finalizaron el ciclo lectivo 2026 con una propuesta que combina educación, alimentación, recreación y actividades complementarias para casi 500 chicos de Junín.